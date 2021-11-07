https://ria.ru/20211107/iran-1757954249.html

В МИД Ирана высказались о покушении на премьера Ирака

В МИД Ирана высказались о покушении на премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021

В МИД Ирана высказались о покушении на премьера Ирака

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном назвал покушение на премьер-министра Ирака... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:08

2021-11-07T16:08

2021-11-07T16:08

в мире

ирак

багдад (город)

мид ирана

хосейн амир абдоллахиан

али шамхани

мустафа аль-каземи

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном назвал покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи попыткой дестабилизировать безопасность и мир в Ираке, передает агентство Tasnim.Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи является подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.

https://ria.ru/20211107/irak-1757938587.html

ирак

багдад (город)

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в мире, ирак, багдад (город), мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, али шамхани, мустафа аль-каземи