В МИД Ирана высказались о покушении на премьера Ирака
Глава МИД Ирана назвал покушение на премьера Ирака попыткой дестабилизации в стране
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном назвал покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи попыткой дестабилизировать безопасность и мир в Ираке, передает агентство Tasnim.
Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи является подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами.
"В ходе телефонного разговора министр иностранных дел (Ирана) назвал покушение на премьер-министра Ирака попыткой нарушить стабильность и безопасность в Ираке, покушение было осуществлено недоброжелателями Ирака в целях нарушения мира в этой стране", - говорится в сообщении агентства.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.