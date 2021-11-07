https://ria.ru/20211107/iran-1757930755.html
В Совбезе Ирана прокомментировали покушение на премьера Ирака
В Совбезе Ирана прокомментировали покушение на премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021
В Совбезе Ирана прокомментировали покушение на премьера Ирака
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T09:44
2021-11-07T09:44
2021-11-07T19:20
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али шамхани
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи является подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами, сообщает агентство IRNA.Как сообщает агентство, Али Шамхани написал в Twitter, что покушение на премьера Ирака "является новым подстрекательством к мятежу, которое можно увязать с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности притесняемому иракскому народу путем создания и поддержки террористических группировок и оккупации этой страны в течение многих лет".СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
https://ria.ru/20211107/ataka-1757922613.html
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Резиденция премьер-министра Ирака. Кадры с дрона
Премьер-министр Ирака Мустафы аль-Каземи пережил попытку убийства с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на его резиденцию рано утром в воскресенье, и официальные лица заявили, что он не пострадал.
2021-11-07T09:44
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в мире, иран, ирак, али шамхани
09:44 07.11.2021 (обновлено: 19:20 07.11.2021)
В Совбезе Ирана прокомментировали покушение на премьера Ирака
Али Шамхани назвал покушение на премьера Ирака подстрекательством к мятежу