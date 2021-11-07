https://ria.ru/20211107/iran-1757930755.html

В Совбезе Ирана прокомментировали покушение на премьера Ирака

В Совбезе Ирана прокомментировали покушение на премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021

В Совбезе Ирана прокомментировали покушение на премьера Ирака

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T09:44

2021-11-07T09:44

2021-11-07T19:20

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али шамхани

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи является подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами, сообщает агентство IRNA.Как сообщает агентство, Али Шамхани написал в Twitter, что покушение на премьера Ирака "является новым подстрекательством к мятежу, которое можно увязать с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности притесняемому иракскому народу путем создания и поддержки террористических группировок и оккупации этой страны в течение многих лет".СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.

https://ria.ru/20211107/ataka-1757922613.html

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Резиденция премьер-министра Ирака. Кадры с дрона Премьер-министр Ирака Мустафы аль-Каземи пережил попытку убийства с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на его резиденцию рано утром в воскресенье, и официальные лица заявили, что он не пострадал. 2021-11-07T09:44 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, иран, ирак, али шамхани