https://ria.ru/20211107/irak-1757984742.html
Премьер Ирака впервые прокомментировал покушение на себя
Премьер Ирака впервые прокомментировал покушение на себя - РИА Новости, 07.11.2021
Премьер Ирака впервые прокомментировал покушение на себя
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что ему известны организаторы покушения, которые направили беспилотник со взрывчаткой на его дом. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T22:56
2021-11-07T22:56
2021-11-07T23:19
в мире
ирак
мустафа аль-каземи
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ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что ему известны организаторы покушения, которые направили беспилотник со взрывчаткой на его дом.Первоначально телеканал Al Arabia сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал. Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников."Мы будем преследовать тех, кто совершил покушение, мы хорошо знаем, кто они, и разоблачим. Рука правосудия дотянется до убийц офицера национальной разведывательной службы Ирака полковника Небраса Фармана", - сказал аль-Каземи, выступая перед экстренным заседанием правительства Ирака после нападения на его резиденцию. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.Иракский премьер сообщил, что попытка подорвать его дом "прямой наводкой" с помощью беспилотника была совершена минувшей ночью, но это не отражает желание иракцев поквитаться с ним.
https://ria.ru/20211107/napadenie-1757981410.html
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в мире, ирак, мустафа аль-каземи
22:56 07.11.2021 (обновлено: 23:19 07.11.2021)
Премьер Ирака впервые прокомментировал покушение на себя
Премьер Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что знает, кто стоит за покушением на него