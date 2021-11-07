https://ria.ru/20211107/irak-1757984742.html

Премьер Ирака впервые прокомментировал покушение на себя

Премьер Ирака впервые прокомментировал покушение на себя - РИА Новости, 07.11.2021

Премьер Ирака впервые прокомментировал покушение на себя

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что ему известны организаторы покушения, которые направили беспилотник со взрывчаткой на его дом. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T22:56

2021-11-07T22:56

2021-11-07T23:19

в мире

ирак

мустафа аль-каземи

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ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что ему известны организаторы покушения, которые направили беспилотник со взрывчаткой на его дом.Первоначально телеканал Al Arabia сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал. Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников."Мы будем преследовать тех, кто совершил покушение, мы хорошо знаем, кто они, и разоблачим. Рука правосудия дотянется до убийц офицера национальной разведывательной службы Ирака полковника Небраса Фармана", - сказал аль-Каземи, выступая перед экстренным заседанием правительства Ирака после нападения на его резиденцию. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.Иракский премьер сообщил, что попытка подорвать его дом "прямой наводкой" с помощью беспилотника была совершена минувшей ночью, но это не отражает желание иракцев поквитаться с ним.

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757981410.html

ирак

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в мире, ирак, мустафа аль-каземи