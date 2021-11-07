"Трусливый теракт": Саудовская Аравия осудила покушение на премьера Ирака
МИД Саудовской Аравии назвал покушение на премьера Ирака аль-Каземи "трусливым терактом"
© AP Photo / Karim KadimИракская полиция после захвата боевиками провинции Мосул
© AP Photo / Karim Kadim
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, назвала его "трусливым терактом", заявил МИД королевства.
"МИД Саудовской Аравии осуждает трусливый теракт, направленный против премьер-министра Ирака. МИД подтверждает, что (королевство - ред.) стоит на стороне правительства и народа Ирака в его борьбе со всеми террористами, которые тщетно пытаются подорвать безопасность и стабильность Ирака и помешать его росту и благополучию", - говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter.
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي pic.twitter.com/A5qJOAJa5z— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 7, 2021
Покушение на аль-Каземи осудили также Египет, Ливан, Катар, ОАЭ, Кувейт.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера. МВД Ирака назвало покушением терактом и подтвердило, что по резиденции премьера были направлены три беспилотника, два из которых были сбиты.