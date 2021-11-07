https://ria.ru/20211107/irak-1757938587.html

"Трусливый теракт": Саудовская Аравия осудила покушение на премьера Ирака

"Трусливый теракт": Саудовская Аравия осудила покушение на премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021

"Трусливый теракт": Саудовская Аравия осудила покушение на премьера Ирака

Саудовская Аравия осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, назвала его "трусливым терактом", заявил МИД королевства. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:38

2021-11-07T11:38

2021-11-07T11:38

в мире

ирак

мид саудовской аравии

мустафа аль-каземи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101167/18/1011671865_0:144:2000:1269_1920x0_80_0_0_dd2643d9effa34a77b88001a8858a827.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, назвала его "трусливым терактом", заявил МИД королевства."МИД Саудовской Аравии осуждает трусливый теракт, направленный против премьер-министра Ирака. МИД подтверждает, что (королевство - ред.) стоит на стороне правительства и народа Ирака в его борьбе со всеми террористами, которые тщетно пытаются подорвать безопасность и стабильность Ирака и помешать его росту и благополучию", - говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter.Покушение на аль-Каземи осудили также Египет, Ливан, Катар, ОАЭ, Кувейт.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера. МВД Ирака назвало покушением терактом и подтвердило, что по резиденции премьера были направлены три беспилотника, два из которых были сбиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/irak-1757937307.html

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ирак, мид саудовской аравии, мустафа аль-каземи