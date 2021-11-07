https://ria.ru/20211107/irak-1757933857.html
В Ираке назвали покушение на премьера с помощью беспилотников терактом
В Ираке назвали покушение на премьера с помощью беспилотников терактом - РИА Новости, 07.11.2021
В Ираке назвали покушение на премьера с помощью беспилотников терактом
Министерство внутренних дел Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи терактом, который был совершен при помощи трех БПЛА,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:32
2021-11-07T10:32
2021-11-07T10:32
в мире
ирак
мвд ирака
мустафа аль-каземи
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи терактом, который был совершен при помощи трех БПЛА, передает иракское агентство INA.Согласно заявлению МВД, третий беспилотник поразил дом аль-Каземи, ранения получили несколько сотрудников охраны аль-Каземи. Их число не уточняется.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
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ирак
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Резиденция премьер-министра Ирака. Кадры с дрона
Премьер-министр Ирака Мустафы аль-Каземи пережил попытку убийства с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на его резиденцию рано утром в воскресенье, и официальные лица заявили, что он не пострадал.
2021-11-07T10:32
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в мире, ирак, мвд ирака, мустафа аль-каземи
В Ираке назвали покушение на премьера с помощью беспилотников терактом
МВД Ирака назвало покушение на премьер-министра с помощью трех беспилотников терактом