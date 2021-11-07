03:20 07.11.2021 (обновлено: 03:54 07.11.2021)
На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
На премьера Ирака аль-Каземи совершено покушение с помощью беспилотника
© AP Photo / Khalid MohammedПремьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
© AP Photo / Khalid Mohammed
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.
Те же сведения сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности передает, что на премьер-министра была совершена "неудачная попытка покушения" с помощью беспилотника. Аль-Каземи не пострадал.
"Силы безопасности предприняли необходимые меры", - говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, которое приводит INA.
В районе Зеленой зоны, в которой находится посольство США и другие дипмиссии, во время нападения "произошла интенсивная перестрелка". По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности Ирака, беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.
Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября, на которых, по предварительным данным, победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
У коалиции "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири (возглавляет крупнейший в шиитском ополчении отряд "Бадр") всего 21 место, в то время как по итогам выборов 2018 года она имела 45 мест в парламенте. Коалиция подала апелляцию с требованием пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста у "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии. Верховная избирательная комиссия пока не объявила окончательные результаты выборов.