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На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника - РИА Новости, 07.11.2021
На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T03:20
2021-11-07T03:54
в мире
ирак
багдад (город)
мустафа аль-каземи
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.Те же сведения сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности передает, что на премьер-министра была совершена "неудачная попытка покушения" с помощью беспилотника. Аль-Каземи не пострадал.Издание Arab News также подтверждает, что атаку совершил беспилотник. Агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности передает, что при нападении пострадали три охранника премьера.В районе Зеленой зоны, в которой находится посольство США и другие дипмиссии, во время нападения "произошла интенсивная перестрелка". По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности Ирака, беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября, на которых, по предварительным данным, победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра. У коалиции "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири (возглавляет крупнейший в шиитском ополчении отряд "Бадр") всего 21 место, в то время как по итогам выборов 2018 года она имела 45 мест в парламенте. Коалиция подала апелляцию с требованием пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста у "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии. Верховная избирательная комиссия пока не объявила окончательные результаты выборов.
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в мире, ирак, багдад (город), мустафа аль-каземи
03:20 07.11.2021 (обновлено: 03:54 07.11.2021)
 
На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника

На премьера Ирака аль-Каземи совершено покушение с помощью беспилотника

© AP Photo / Khalid MohammedПремьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Khalid Mohammed
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.
Те же сведения сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности передает, что на премьер-министра была совершена "неудачная попытка покушения" с помощью беспилотника. Аль-Каземи не пострадал.
"Силы безопасности предприняли необходимые меры", - говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, которое приводит INA.
Издание Arab News также подтверждает, что атаку совершил беспилотник. Агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности передает, что при нападении пострадали три охранника премьера.
В районе Зеленой зоны, в которой находится посольство США и другие дипмиссии, во время нападения "произошла интенсивная перестрелка". По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности Ирака, беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.
Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября, на которых, по предварительным данным, победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
У коалиции "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири (возглавляет крупнейший в шиитском ополчении отряд "Бадр") всего 21 место, в то время как по итогам выборов 2018 года она имела 45 мест в парламенте. Коалиция подала апелляцию с требованием пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста у "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии. Верховная избирательная комиссия пока не объявила окончательные результаты выборов.
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