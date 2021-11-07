https://ria.ru/20211107/irak-1757919528.html

На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника

На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника - РИА Новости, 07.11.2021

На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника

Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T03:20

2021-11-07T03:20

2021-11-07T03:54

в мире

ирак

багдад (город)

мустафа аль-каземи

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.Те же сведения сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности передает, что на премьер-министра была совершена "неудачная попытка покушения" с помощью беспилотника. Аль-Каземи не пострадал.Издание Arab News также подтверждает, что атаку совершил беспилотник. Агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности передает, что при нападении пострадали три охранника премьера.В районе Зеленой зоны, в которой находится посольство США и другие дипмиссии, во время нападения "произошла интенсивная перестрелка". По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности Ирака, беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября, на которых, по предварительным данным, победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра. У коалиции "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири (возглавляет крупнейший в шиитском ополчении отряд "Бадр") всего 21 место, в то время как по итогам выборов 2018 года она имела 45 мест в парламенте. Коалиция подала апелляцию с требованием пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста у "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии. Верховная избирательная комиссия пока не объявила окончательные результаты выборов.

https://ria.ru/20211027/napadenie-1756407679.html

ирак

багдад (город)

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в мире, ирак, багдад (город), мустафа аль-каземи