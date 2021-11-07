https://ria.ru/20211107/horoscope-1757569552.html

Названы знаки зодиака, которые ненавидят перемены

Названы знаки зодиака, которые ненавидят перемены - РИА Новости, 07.11.2021

Названы знаки зодиака, которые ненавидят перемены

Астролог Самарпита Яшасвини рассказала, какие знаки зодиака терпеть не могут перемены и предпочитают находиться в своей зоне комфорта, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T06:20

2021-11-07T06:20

2021-11-07T06:20

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Астролог Самарпита Яшасвини рассказала, какие знаки зодиака терпеть не могут перемены и предпочитают находиться в своей зоне комфорта, сообщает Pinkvilla. Раки любят быть в окружении друзей и членов семьи. Представители этого знака не из тех, кто бросит себе вызов и пойдет навстречу чему-то новому. Им нравятся такие ситуации, в которых они чувствуют себя так, будто оказались дома. Девы — перфекционисты. Им важно составлять и соблюдать распорядок дня и заранее готовиться ко всему, что может произойти. Представители этого знака терпеть не могут все, что связано с непредсказуемостью и переменами. Скорпионы — интроверты по натуре. Поэтому они чувствуют себя не очень комфортно, когда дело доходит до встреч с незнакомыми людьми. Для представителей этого знака лучшая компания — их близкие.

https://ria.ru/20211031/goroskop-1756887660.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп