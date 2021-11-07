https://ria.ru/20211107/gref-1757947838.html

Греф оценил доступность жилья для россиян

Греф оценил доступность жилья для россиян - РИА Новости, 07.11.2021

Греф оценил доступность жилья для россиян

Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для граждан сохраняется:... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:23

2021-11-07T14:23

2021-11-07T16:26

экономика

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

ипотека

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для граждан сохраняется: есть широкий спектр программ с господдержкой на "первичку", а Сбербанк со своей стороны стремится держать ставки на приемлемом уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф.Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации. По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф. Так, в 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей, что на 60% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25%."Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры", - добавил глава Сбербанка.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта - до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись в прошлом месяце на 2,3% - до 11,19 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211107/kreditovanie-1757942165.html

https://realty.ria.ru/20211102/ipoteka-1757309816.html

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экономика, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, ипотека, россия