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Греф оценил доступность жилья для россиян
Греф оценил доступность жилья для россиян - РИА Новости, 07.11.2021
Греф оценил доступность жилья для россиян
Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для граждан сохраняется:... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:23
2021-11-07T16:26
экономика
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
ипотека
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для граждан сохраняется: есть широкий спектр программ с господдержкой на "первичку", а Сбербанк со своей стороны стремится держать ставки на приемлемом уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф.Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации. По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф. Так, в 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей, что на 60% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25%."Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры", - добавил глава Сбербанка.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта - до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись в прошлом месяце на 2,3% - до 11,19 триллиона рублей.
https://ria.ru/20211107/kreditovanie-1757942165.html
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экономика, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, ипотека, россия
14:23 07.11.2021 (обновлено: 16:26 07.11.2021)
 
Греф оценил доступность жилья для россиян

Глава Сбербанка Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для многих россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для граждан сохраняется: есть широкий спектр программ с господдержкой на "первичку", а Сбербанк со своей стороны стремится держать ставки на приемлемом уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф.
"Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка", - ответил Греф на вопрос о ситуации с доступностью жилья в стране.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на просветительском марафоне общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
12:40
Греф оценил риск появления пузыря в потребительском кредитовании
Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации. По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.
В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф. Так, в 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей, что на 60% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25%.
"Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры", - добавил глава Сбербанка.
По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта - до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись в прошлом месяце на 2,3% - до 11,19 триллиона рублей.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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ЭкономикаГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииИпотекаРоссия
 
 
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