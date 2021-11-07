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Греф назвал важнейшие современные технологии
Греф назвал важнейшие современные технологии - РИА Новости, 07.11.2021
Греф назвал важнейшие современные технологии
Наиболее актуальными технологиями для России сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T13:14
2021-11-07T13:14
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наиболее актуальными технологиями для России сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также требующиеся для успешного "зеленого" энергоперехода, прокомментировал в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Третьей важнейшей технологией глава Сбербанка считает 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных и уже находится на исследовательском горизонте. Она позволит полностью отказаться от проводной инфраструктуры и реализовать идею метавселенных, уверен Греф."В-четвертых, беспилотный транспорт. "Яндекс" в России является лидером, но Сбер также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего ФЛИП, который мы сейчас тестируем на закрытых площадках. Причем беспилотный транспорт, с одной стороны, базируется на технологиях искусственного интеллекта, а с другой стороны — "вытягивает" и другие технологические направления, в частности, связанные с новыми источниками питания", - указал Греф.Наконец, актуальными сегодня технологиями становятся все, которые требуются России для успешного "зеленого" энергоперехода. "Развитие водородной и термоядерной энергетики должно помочь нашей стране оставаться ведущей энергетической державой даже в условиях снижающегося спроса на ископаемое топливо", - подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что также нельзя забывать о блокчейне, робототехнике, всех видах технореальности и микроэлектронике.
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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии, россия
13:14 07.11.2021
 
Греф назвал важнейшие современные технологии

Греф назвал технологии цифрового мира наиболее актуальными для России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наиболее актуальными технологиями для России сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также требующиеся для успешного "зеленого" энергоперехода, прокомментировал в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
"Актуальны сегодня прежде всего технологии цифрового мира. Это, во-первых, искусственный интеллект. Эта технология помогает Сберу дополнительно зарабатывать более 140 миллиардов рублей чистой прибыли ежегодно. Во-вторых, это квантовые вычисления для решения перспективных задач финансового и нефинансового бизнеса", - сказал он.
Третьей важнейшей технологией глава Сбербанка считает 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных и уже находится на исследовательском горизонте. Она позволит полностью отказаться от проводной инфраструктуры и реализовать идею метавселенных, уверен Греф.
"В-четвертых, беспилотный транспорт. "Яндекс" в России является лидером, но Сбер также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего ФЛИП, который мы сейчас тестируем на закрытых площадках. Причем беспилотный транспорт, с одной стороны, базируется на технологиях искусственного интеллекта, а с другой стороны — "вытягивает" и другие технологические направления, в частности, связанные с новыми источниками питания", - указал Греф.
Наконец, актуальными сегодня технологиями становятся все, которые требуются России для успешного "зеленого" энергоперехода. "Развитие водородной и термоядерной энергетики должно помочь нашей стране оставаться ведущей энергетической державой даже в условиях снижающегося спроса на ископаемое топливо", - подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что также нельзя забывать о блокчейне, робототехнике, всех видах технореальности и микроэлектронике.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на просветительском марафоне общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 12:40
Греф оценил риск появления пузыря в потребительском кредитовании
 
ЭкономикаТехнологииГерман ГрефСбербанк РоссииРоссия
 
 
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