https://ria.ru/20211107/gref-1757944044.html

Греф назвал важнейшие современные технологии

Греф назвал важнейшие современные технологии - РИА Новости, 07.11.2021

Греф назвал важнейшие современные технологии

Наиболее актуальными технологиями для России сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T13:14

2021-11-07T13:14

2021-11-07T13:14

экономика

технологии

герман греф

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735413646_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28da580fd3909bac85c1db0779f79de1.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наиболее актуальными технологиями для России сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также требующиеся для успешного "зеленого" энергоперехода, прокомментировал в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Третьей важнейшей технологией глава Сбербанка считает 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных и уже находится на исследовательском горизонте. Она позволит полностью отказаться от проводной инфраструктуры и реализовать идею метавселенных, уверен Греф."В-четвертых, беспилотный транспорт. "Яндекс" в России является лидером, но Сбер также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего ФЛИП, который мы сейчас тестируем на закрытых площадках. Причем беспилотный транспорт, с одной стороны, базируется на технологиях искусственного интеллекта, а с другой стороны — "вытягивает" и другие технологические направления, в частности, связанные с новыми источниками питания", - указал Греф.Наконец, актуальными сегодня технологиями становятся все, которые требуются России для успешного "зеленого" энергоперехода. "Развитие водородной и термоядерной энергетики должно помочь нашей стране оставаться ведущей энергетической державой даже в условиях снижающегося спроса на ископаемое топливо", - подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что также нельзя забывать о блокчейне, робототехнике, всех видах технореальности и микроэлектронике.

https://ria.ru/20211107/kreditovanie-1757942165.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии, россия