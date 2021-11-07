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Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины
Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины - РИА Новости, 07.11.2021
Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины
Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T02:34
2021-11-07T03:04
в мире
сша
евросоюз
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
джон кирби
марк милли
алексей данилов
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной, об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники."Причина - концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", - пишет издание. Утверждается, что США поделились с европейскими союзниками сведениями о передвижении войск.Публикации в СМИ о "наращивании" российской войск возле УкраиныАмериканское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Как утверждал представитель Пентагона Джон Кирби, американское военное ведомство отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины. Вместе с тем глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон не расценивает "действия" России вблизи юго-западной границы как открыто агрессивные. Он подчеркнул, что подобные движения происходят ежегодно, оценить нынешние в Пентагоне пока не могут.При этом Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов указывал, что активности российских военных возле украинских границ не наблюдается. Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала также заявил об отсутствии концентрации российских военных у границы, при этом он напомнил, что в России проходили учения "Запад-2021", и сейчас войска возвращаются в места постоянной дислокации.Киев и западные государства в прошлом уже выражали обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Киевом очередным вымыслом.Реакция МосквыВ МИД России опровергли сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле публикацию Politico назвали некачественным вбросом. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российской армии вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Отношения России и УкраиныОтношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html
https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html
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в мире, сша, евросоюз, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, джон кирби, марк милли, алексей данилов, россия
02:34 07.11.2021 (обновлено: 03:04 07.11.2021)
 
Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины

Süddeutsche Zeitung: США обратились к ЕС из-за российских военнослужащих у границ Украины

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Fotolia / hansenn
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной, об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.
"Причина - концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", - пишет издание. Утверждается, что США поделились с европейскими союзниками сведениями о передвижении войск.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 17:36
В США заявили, что Россия ввергла Вашингтон в стратегический ужас

Публикации в СМИ о "наращивании" российской войск возле Украины

Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Как утверждал представитель Пентагона Джон Кирби, американское военное ведомство отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины. Вместе с тем глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон не расценивает "действия" России вблизи юго-западной границы как открыто агрессивные. Он подчеркнул, что подобные движения происходят ежегодно, оценить нынешние в Пентагоне пока не могут.
При этом Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов указывал, что активности российских военных возле украинских границ не наблюдается. Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала также заявил об отсутствии концентрации российских военных у границы, при этом он напомнил, что в России проходили учения "Запад-2021", и сейчас войска возвращаются в места постоянной дислокации.
Киев и западные государства в прошлом уже выражали обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Киевом очередным вымыслом.
Украинские войска - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 06:51
В Киеве заявили о подготовке "контрнаступления" в случае войны с Россией

Реакция Москвы

В МИД России опровергли сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле публикацию Politico назвали некачественным вбросом. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российской армии вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Отношения России и Украины

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Американский военный на палубе корабля - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 02:56
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