02:34 07.11.2021 (обновлено: 03:04 07.11.2021)
Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины
Süddeutsche Zeitung: США обратились к ЕС из-за российских военнослужащих у границ Украины
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной, об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.
"Причина - концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", - пишет издание. Утверждается, что США поделились с европейскими союзниками сведениями о передвижении войск.
Публикации в СМИ о "наращивании" российской войск возле Украины
Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Как утверждал представитель Пентагона Джон Кирби, американское военное ведомство отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины. Вместе с тем глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон не расценивает "действия" России вблизи юго-западной границы как открыто агрессивные. Он подчеркнул, что подобные движения происходят ежегодно, оценить нынешние в Пентагоне пока не могут.
При этом Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов указывал, что активности российских военных возле украинских границ не наблюдается. Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала также заявил об отсутствии концентрации российских военных у границы, при этом он напомнил, что в России проходили учения "Запад-2021", и сейчас войска возвращаются в места постоянной дислокации.
Киев и западные государства в прошлом уже выражали обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Киевом очередным вымыслом.
Реакция Москвы
В МИД России опровергли сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле публикацию Politico назвали некачественным вбросом. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российской армии вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Отношения России и Украины
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.