https://ria.ru/20211107/granitsa-1757918900.html

Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины

Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины - РИА Новости, 07.11.2021

Вашингтон обратился к ЕС из-за российских военных у границ Украины

Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной,... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T02:34

2021-11-07T02:34

2021-11-07T03:04

в мире

сша

евросоюз

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

джон кирби

марк милли

алексей данилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной, об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники."Причина - концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", - пишет издание. Утверждается, что США поделились с европейскими союзниками сведениями о передвижении войск.Публикации в СМИ о "наращивании" российской войск возле УкраиныАмериканское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Как утверждал представитель Пентагона Джон Кирби, американское военное ведомство отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины. Вместе с тем глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон не расценивает "действия" России вблизи юго-западной границы как открыто агрессивные. Он подчеркнул, что подобные движения происходят ежегодно, оценить нынешние в Пентагоне пока не могут.При этом Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов указывал, что активности российских военных возле украинских границ не наблюдается. Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала также заявил об отсутствии концентрации российских военных у границы, при этом он напомнил, что в России проходили учения "Запад-2021", и сейчас войска возвращаются в места постоянной дислокации.Киев и западные государства в прошлом уже выражали обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Киевом очередным вымыслом.Реакция МосквыВ МИД России опровергли сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле публикацию Politico назвали некачественным вбросом. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российской армии вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Отношения России и УкраиныОтношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html

https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html

https://ria.ru/20211106/korabli-1757846574.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, евросоюз, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, джон кирби, марк милли, алексей данилов, россия