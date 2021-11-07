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В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам
В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам - РИА Новости, 07.11.2021
В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам
Планов возобновить выдачу виз россиянам для всех целей поездок пока нет, сообщило РИА Новости посольство Германии в Москве, комментируя информацию об увеличении РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T13:06
2021-11-07T22:16
германия
евросоюз
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Планов возобновить выдачу виз россиянам для всех целей поездок пока нет, сообщило РИА Новости посольство Германии в Москве, комментируя информацию об увеличении числа авиарейсов между Россией и ФРГ с 9 ноября.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции журналистам сообщили, что Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Германией. Уточнялось, что авиасообщение с ФРГ вырастет в том числе за счет полетов по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва с пяти до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург с трех до семи рейсов в неделю. Оперштаб порекомендовал россиянам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.Собеседник агентства добавил, что с началом зимнего расписания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше. "Среди прочего, у авиакомпании теперь есть рейсы из Москвы в Мюнхен четыре раза в неделю", — уточнили в посольстве.На вопрос о признании в ФРГ российской вакцины "Спутник" в диппредставительстве отметили, что "сначала необходимо завершить процедуру эквивалентности "Спутника" с вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам EMA".Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее заявлял, что, помимо роста числа рейсов на взаимной основе с ФРГ, Россия с 9 ноября увеличивает частоту авиасообщений с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. В связи с тем, что российская вакцина пока не сертифицирована ЕМА, сейчас граждане, привитые "Спутником", прибывающие в ФРГ по рабочим или иным срочным целям, обязаны отправиться на карантин.
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германия, евросоюз, здоровье - общество, россия
13:06 07.11.2021 (обновлено: 22:16 07.11.2021)
 
В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам

Посольство Германии пока не планирует возобновлять выдачу всех категорий виз россиянам

© AP Photo / Marko DrobnjakovicЧеловек в одном из терминалов Аэропорта
Человек в одном из терминалов Аэропорта - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Планов возобновить выдачу виз россиянам для всех целей поездок пока нет, сообщило РИА Новости посольство Германии в Москве, комментируя информацию об увеличении числа авиарейсов между Россией и ФРГ с 9 ноября.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции журналистам сообщили, что Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Германией. Уточнялось, что авиасообщение с ФРГ вырастет в том числе за счет полетов по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва с пяти до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург с трех до семи рейсов в неделю. Оперштаб порекомендовал россиянам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

"Что касается вашего вопроса о возобновлении выдачи всех категорий виз для граждан России, сообщаем, что рекомендации, принятые Советом государств ЕС в связи с пандемией коронавируса, остаются в силе. И в настоящее время не предвидится, когда мы сможем снова выдавать визы для всех целей поездок (россиянам. — Прим. ред.)", — отметили в посольстве ФРГ.

Собеседник агентства добавил, что с началом зимнего расписания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше. "Среди прочего, у авиакомпании теперь есть рейсы из Москвы в Мюнхен четыре раза в неделю", — уточнили в посольстве.
На вопрос о признании в ФРГ российской вакцины "Спутник" в диппредставительстве отметили, что "сначала необходимо завершить процедуру эквивалентности "Спутника" с вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам EMA".
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее заявлял, что, помимо роста числа рейсов на взаимной основе с ФРГ, Россия с 9 ноября увеличивает частоту авиасообщений с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. В связи с тем, что российская вакцина пока не сертифицирована ЕМА, сейчас граждане, привитые "Спутником", прибывающие в ФРГ по рабочим или иным срочным целям, обязаны отправиться на карантин.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 19:36
Российский посол прокомментировал проблемы с выдачей виз в США
 
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