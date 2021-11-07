https://ria.ru/20211107/germaniya-1757943727.html

В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам

В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам - РИА Новости, 07.11.2021

В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам

Планов возобновить выдачу виз россиянам для всех целей поездок пока нет, сообщило РИА Новости посольство Германии в Москве, комментируя информацию об увеличении РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T13:06

2021-11-07T13:06

2021-11-07T22:16

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евросоюз

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Планов возобновить выдачу виз россиянам для всех целей поездок пока нет, сообщило РИА Новости посольство Германии в Москве, комментируя информацию об увеличении числа авиарейсов между Россией и ФРГ с 9 ноября.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции журналистам сообщили, что Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Германией. Уточнялось, что авиасообщение с ФРГ вырастет в том числе за счет полетов по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва с пяти до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург с трех до семи рейсов в неделю. Оперштаб порекомендовал россиянам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.Собеседник агентства добавил, что с началом зимнего расписания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше. "Среди прочего, у авиакомпании теперь есть рейсы из Москвы в Мюнхен четыре раза в неделю", — уточнили в посольстве.На вопрос о признании в ФРГ российской вакцины "Спутник" в диппредставительстве отметили, что "сначала необходимо завершить процедуру эквивалентности "Спутника" с вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам EMA".Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее заявлял, что, помимо роста числа рейсов на взаимной основе с ФРГ, Россия с 9 ноября увеличивает частоту авиасообщений с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. В связи с тем, что российская вакцина пока не сертифицирована ЕМА, сейчас граждане, привитые "Спутником", прибывающие в ФРГ по рабочим или иным срочным целям, обязаны отправиться на карантин.

https://ria.ru/20211103/vizy-1757634581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, евросоюз, здоровье - общество, россия