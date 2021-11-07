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В Белоруссии рассказали о военной доктрине Союзного государства
В Белоруссии рассказали о военной доктрине Союзного государства - РИА Новости, 08.11.2021
В Белоруссии рассказали о военной доктрине Союзного государства
Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ рассказал о целях и задачах новой Военной доктрины... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-07T22:37
2021-11-08T00:07
в мире
белоруссия
минск
нато
россия
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ рассказал о целях и задачах новой Военной доктрины белорусско-российского Союзного государства.Документ утвердили в минувший четверг президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.Король напомнил, что ни Россия, ни Белоруссия никогда не были агрессорами.Также Король отметил, что со стороны оппонентов идут определенные военные приготовления, но призвал не драматизировать ситуацию.В частности, по его мнению, власти Польши раздувают тему о тяжелом положении на границе и миграционном кризисе, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних политических и экономических проблем."Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится", — продолжил первый замначальника Генштаба.По его словам, в Минске рассматривают "бряцание оружием просто как провокацию" и не собираются поддаваться на нее."Та система подготовки войск, которая создана в Беларуси, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях. Любая из воинских частей вооруженных сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения", — подчеркнул Король.Он добавил, что военные работают в обычном режиме и готовы выполнить поставленные задачи.Как заявлял госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, новая Военная доктрина позволит повысить согласованность оборонной политики и своевременно адаптировать задачи военных с учетом изменений военно-политической обстановки в регионе.
https://ria.ru/20211105/koshmar-1757780450.html
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в мире, белоруссия, минск, нато, россия
22:37 07.11.2021 (обновлено: 00:07 08.11.2021)
 
В Белоруссии рассказали о военной доктрине Союзного государства

Генштаб Белоруссии о военной доктрине Минска и Москвы: мы никогда не развяжем войну

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей РусовУчения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей Русов
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ рассказал о целях и задачах новой Военной доктрины белорусско-российского Союзного государства.
Документ утвердили в минувший четверг президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Король напомнил, что ни Россия, ни Белоруссия никогда не были агрессорами.

"Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там. <…> Наши вооруженные силы созданы не для этого", — добавил высокопоставленный военный.

Также Король отметил, что со стороны оппонентов идут определенные военные приготовления, но призвал не драматизировать ситуацию.
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В частности, по его мнению, власти Польши раздувают тему о тяжелом положении на границе и миграционном кризисе, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних политических и экономических проблем.
"Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится", — продолжил первый замначальника Генштаба.
По его словам, в Минске рассматривают "бряцание оружием просто как провокацию" и не собираются поддаваться на нее.
"Та система подготовки войск, которая создана в Беларуси, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях. Любая из воинских частей вооруженных сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения", — подчеркнул Король.
Он добавил, что военные работают в обычном режиме и готовы выполнить поставленные задачи.
Как заявлял госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, новая Военная доктрина позволит повысить согласованность оборонной политики и своевременно адаптировать задачи военных с учетом изменений военно-политической обстановки в регионе.
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