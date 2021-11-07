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В Киеве поставили под сомнение продолжение "нормандского формата"
В Киеве поставили под сомнение продолжение "нормандского формата" - РИА Новости, 07.11.2021
В Киеве поставили под сомнение продолжение "нормандского формата"
Продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:59
2021-11-07T14:59
2021-11-07T16:33
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КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров."Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", — пояснил он в эфире телеканала "Дом".Отвечая на вопрос о готовности президента Владимира Зеленского вынести обсуждение экологических проблем Донбасса на уровень четверки, Никифоров отметил, что "и политическая часть, политическая повестка нормандского формата под большим вопросом, что говорить об экологии"."Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в нормандском формате", — заключил пресс-секретарь президента Украины.Предыдущая встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции по Донбассу состоялась в декабре 2019 года в Париже.Москва неоднократно подчеркивала, что подобные мероприятия нужно тщательно готовить, в том числе разрабатывать итоговый документ. В нем необходимо отразить состояние переговорного процесса и ход выполнения предыдущих решений. Без всех этих шагов проведение новой встречи не имеет смысла, указывали в МИД.
https://ria.ru/20211103/lavrov-1757587224.html
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в мире, германия, франция, владимир зеленский, минские соглашения, россия
14:59 07.11.2021 (обновлено: 16:33 07.11.2021)
В Киеве поставили под сомнение продолжение "нормандского формата"
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: продолжение "нормандского формата" под вопросом