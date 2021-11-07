https://ria.ru/20211107/duke-1757921440.html

В Колумбии поймали организатора нападения на президента

В Колумбии поймали организатора нападения на президента - РИА Новости, 07.11.2021

В Колумбии поймали организатора нападения на президента

Правоохранители Колумбии задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, сообщил министр обороны Диего Молано. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T04:55

2021-11-07T04:55

2021-11-07T13:55

в мире

колумбия

иван дуке

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БУЭНОС-АЙРЕС/БОГОТА, 7 ноя — РИА Новости. Правоохранители Колумбии задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, сообщил министр обороны Диего Молано.Аурелио является диссидентом Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) — организации, взявшей на себя ответственность за нападение на президента.Вертолет главы государства 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, Дуке не пострадал.РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия.

https://ria.ru/20211024/otoniel-1756039861.html

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в мире, колумбия, иван дуке