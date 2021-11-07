04:55 07.11.2021 (обновлено: 13:55 07.11.2021)
В Колумбии поймали организатора нападения на президента
В Колумбии поймали организатора нападения на вертолет президента Ивана Дуке
© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo / Alex Brandon
БУЭНОС-АЙРЕС/БОГОТА, 7 ноя — РИА Новости. Правоохранители Колумбии задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, сообщил министр обороны Диего Молано.
"Мы выследили и поймали его — человека по прозвищу Аурелио, предполагаемого организатора террористической атаки на вертолет президента Ивана Дуке 25 июня в Кукуте. Сегодня его поймали в рамках спецоперации", — написал он в Twitter.
Аурелио является диссидентом Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) — организации, взявшей на себя ответственность за нападение на президента.
Вертолет главы государства 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, Дуке не пострадал.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия.