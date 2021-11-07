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Протесты в Белоруссии
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Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение
Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение - РИА Новости, 07.11.2021
Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение
Арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявили новое обвинение, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна". РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:46
2021-11-07T19:25
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
россия
егор дудников
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявили новое обвинение, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".По информации государственного телеканала ОНТ, Дудников администрировал Telegram-канал организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси", которую суд признал террористической. Молодого человека задержали 5 мая и обвинили в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". По этой статье может грозить до четырех лет.Как сообщал ОНТ, Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать молодого человека Юлия подтвердила это РИА Новости, подчеркнув, что "у него просто не было другого выхода".Дудников переехал в Минск из России осенью 2019 года.
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в мире, белоруссия, россия, егор дудников
10:46 07.11.2021 (обновлено: 19:25 07.11.2021)
 
Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение

Правозащитники сообщили о новом обвинении, предъявленном россиянину Дудникову в Белоруссии

© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявили новое обвинение, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".

"В ноябре 21-летнему гражданину России Егору Дудникову предъявили обвинение по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса ("Разжигание социальной вражды группой лиц"). Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы", — говорится в Telegram-канале правозащитников.

По информации государственного телеканала ОНТ, Дудников администрировал Telegram-канал организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси", которую суд признал террористической. Молодого человека задержали 5 мая и обвинили в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". По этой статье может грозить до четырех лет.
Как сообщал ОНТ, Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать молодого человека Юлия подтвердила это РИА Новости, подчеркнув, что "у него просто не было другого выхода".
Дудников переехал в Минск из России осенью 2019 года.
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