https://ria.ru/20211107/dudnikov-1757934938.html

Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение

Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение - РИА Новости, 07.11.2021

Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение

Арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявили новое обвинение, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна". РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:46

2021-11-07T10:46

2021-11-07T19:25

протесты в белоруссии

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егор дудников

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявили новое обвинение, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".По информации государственного телеканала ОНТ, Дудников администрировал Telegram-канал организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси", которую суд признал террористической. Молодого человека задержали 5 мая и обвинили в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". По этой статье может грозить до четырех лет.Как сообщал ОНТ, Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать молодого человека Юлия подтвердила это РИА Новости, подчеркнув, что "у него просто не было другого выхода".Дудников переехал в Минск из России осенью 2019 года.

https://ria.ru/20210922/advokat-1751284730.html

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в мире, белоруссия, россия, егор дудников