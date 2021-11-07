https://ria.ru/20211107/dtp-1757928400.html

В Москве в ДТП с такси пострадали три человека

В Москве в ДТП с такси пострадали три человека - РИА Новости, 07.11.2021

В Москве в ДТП с такси пострадали три человека

Такси попало в ДТП на северо-востоке столицы, пострадали три человека, в том числе один ребёнок, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T08:54

2021-11-07T08:54

2021-11-07T09:45

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Такси попало в ДТП на северо-востоке столицы, пострадали три человека, в том числе один ребёнок, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы.По данным в сообщении, двигаясь в сторону центра на развязке МКАД и Ярославского шоссе, водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части.Добавляется, что, по предварительным данным, ребенок находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.Как сообщает столичная прокуратура, ведомство проконтролирует ход принятия процессуальных решений по факту ДТП. Уточняется, что пострадавшие - женщина 34 лет и ее шестилетний сын.

https://ria.ru/20211106/dtp-1757892274.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто