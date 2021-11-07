https://ria.ru/20211107/dtp-1757928400.html
В Москве в ДТП с такси пострадали три человека
В Москве в ДТП с такси пострадали три человека - РИА Новости, 07.11.2021
В Москве в ДТП с такси пострадали три человека
Такси попало в ДТП на северо-востоке столицы, пострадали три человека, в том числе один ребёнок, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T08:54
2021-11-07T08:54
2021-11-07T09:45
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Такси попало в ДТП на северо-востоке столицы, пострадали три человека, в том числе один ребёнок, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы.По данным в сообщении, двигаясь в сторону центра на развязке МКАД и Ярославского шоссе, водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части.Добавляется, что, по предварительным данным, ребенок находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.Как сообщает столичная прокуратура, ведомство проконтролирует ход принятия процессуальных решений по факту ДТП. Уточняется, что пострадавшие - женщина 34 лет и ее шестилетний сын.
https://ria.ru/20211106/dtp-1757892274.html
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происшествия, москва, авто
08:54 07.11.2021 (обновлено: 09:45 07.11.2021)
В Москве в ДТП с такси пострадали три человека
Такси попало в ДТП на северо-востоке Москвы, пострадали три человека, среди них ребенок