https://ria.ru/20211107/draka-1757934273.html

Не щадили никого. Кадры массовой драки в Подмосковье

Массовая драка в Подмосковье попала на видео - РИА Новости, 07.11.2021

Не щадили никого. Кадры массовой драки в Подмосковье

В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Его публикует телеканал RT. РИА Новости, 07.11.2021

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2021-11-07T10:36

2021-11-07T16:56

происшествия

московская область (подмосковье)

домодедово

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Его публикует телеканал RT.Инцидент произошел на улице Гагарина. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку.В пресс-службе подмосковного управления МВД заявили, что проводят проверку. Полицейские намерены установить всех участников инцидента и выяснить его обстоятельства.Прокуратура Московской области взяла проверку на контроль.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая драка в Домодедово. Видео очевидцев В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Инцидент произошел на улице Гагарина. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку. 2021-11-07T10:36 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), домодедово, видео