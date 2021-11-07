https://ria.ru/20211107/draka-1757934273.html
Не щадили никого. Кадры массовой драки в Подмосковье
Массовая драка в Подмосковье попала на видео - РИА Новости, 07.11.2021
Не щадили никого. Кадры массовой драки в Подмосковье
В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Его публикует телеканал RT. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:36
2021-11-07T10:36
2021-11-07T16:56
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Его публикует телеканал RT.Инцидент произошел на улице Гагарина. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку.В пресс-службе подмосковного управления МВД заявили, что проводят проверку. Полицейские намерены установить всех участников инцидента и выяснить его обстоятельства.Прокуратура Московской области взяла проверку на контроль.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Массовая драка в Домодедово. Видео очевидцев
В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Инцидент произошел на улице Гагарина. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку.
2021-11-07T10:36
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), домодедово, видео
10:36 07.11.2021 (обновлено: 16:56 07.11.2021)
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
МВД и прокуратура начали проверку после массовой драки в подмосковном Домодедово