https://ria.ru/20211107/draka-1757924824.html

Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами

Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами - РИА Новости, 07.11.2021

Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами

Потасовка в рейсовом автобусе во Владивостоке началась из-за агрессивного поведения пассажиров, заявила мэрия города со ссылкой на водителя. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T07:44

2021-11-07T07:44

2021-11-07T16:13

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Потасовка в рейсовом автобусе во Владивостоке началась из-за агрессивного поведения пассажиров, заявила мэрия города со ссылкой на водителя.В местных соцсетях писали, что водитель автобуса выгнал из салона двух молодых людей, якобы потому что у одного из них была серьга в ухе. На видео с места событий видно, как один из пассажиров в нецензурной форме спрашивает, почему он должен выйти, а затем подходит к водителю и сзади бьет его головой в область шеи. Водитель в ответ ударил обидчика ногами, после чего началась драка.В мэрии уточнили, что это произошло в автобусе № 23 на остановке "Семеновская"."Провели проверку, с водителем поговорили. Эпизод действительно был. Зашла компания агрессивных пассажиров. <...> Они, по словам водителя, <…> приставали к другим пассажирам, ноги закидывали на впереди стоящие сидения. Водитель попросил их выйти. Началась потасовка", — сообщил журналистам представитель мэрии.По его словом, видеозапись запечатлела только середину и финал инцидента."Начала конфликта на видео нет. Иначе было бы видно, что они сами провоцировали драку", — сказал представитель муниципалитета.Полиция проводит проверку, устанавливает личности участников происшествия и все обстоятельства.

https://ria.ru/20210803/draka-1744104968.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток