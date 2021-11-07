https://ria.ru/20211107/draka-1757924824.html
Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами
Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами - РИА Новости, 07.11.2021
Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами
Потасовка в рейсовом автобусе во Владивостоке началась из-за агрессивного поведения пассажиров, заявила мэрия города со ссылкой на водителя. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T07:44
2021-11-07T07:44
2021-11-07T16:13
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Потасовка в рейсовом автобусе во Владивостоке началась из-за агрессивного поведения пассажиров, заявила мэрия города со ссылкой на водителя.В местных соцсетях писали, что водитель автобуса выгнал из салона двух молодых людей, якобы потому что у одного из них была серьга в ухе. На видео с места событий видно, как один из пассажиров в нецензурной форме спрашивает, почему он должен выйти, а затем подходит к водителю и сзади бьет его головой в область шеи. Водитель в ответ ударил обидчика ногами, после чего началась драка.В мэрии уточнили, что это произошло в автобусе № 23 на остановке "Семеновская"."Провели проверку, с водителем поговорили. Эпизод действительно был. Зашла компания агрессивных пассажиров. <...> Они, по словам водителя, <…> приставали к другим пассажирам, ноги закидывали на впереди стоящие сидения. Водитель попросил их выйти. Началась потасовка", — сообщил журналистам представитель мэрии.По его словом, видеозапись запечатлела только середину и финал инцидента."Начала конфликта на видео нет. Иначе было бы видно, что они сами провоцировали драку", — сказал представитель муниципалитета.Полиция проводит проверку, устанавливает личности участников происшествия и все обстоятельства.
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происшествия, владивосток
07:44 07.11.2021 (обновлено: 16:13 07.11.2021)
Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами
Во Владивостоке произошла потасовка между водителем автобуса и двумя пассажирами
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости.
Потасовка в рейсовом автобусе во Владивостоке
началась из-за агрессивного поведения пассажиров, заявила мэрия города со ссылкой на водителя.
В местных соцсетях писали, что водитель автобуса выгнал из салона двух молодых людей, якобы потому что у одного из них была серьга в ухе. На видео с места событий видно, как один из пассажиров в нецензурной форме спрашивает, почему он должен выйти, а затем подходит к водителю и сзади бьет его головой в область шеи. Водитель в ответ ударил обидчика ногами, после чего началась драка.
В мэрии уточнили, что это произошло в автобусе № 23 на остановке "Семеновская".
"Провели проверку, с водителем поговорили. Эпизод действительно был. Зашла компания агрессивных пассажиров. <...> Они, по словам водителя, <…> приставали к другим пассажирам, ноги закидывали на впереди стоящие сидения. Водитель попросил их выйти. Началась потасовка", — сообщил журналистам представитель мэрии.
По его словом, видеозапись запечатлела только середину и финал инцидента.
"Начала конфликта на видео нет. Иначе было бы видно, что они сами провоцировали драку", — сказал представитель муниципалитета.
Полиция проводит проверку, устанавливает личности участников происшествия и все обстоятельства.