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Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ
Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2021
Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и Дженни Луис — начальницу тюрьмы... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:08
2021-11-07T16:08
2021-11-07T22:23
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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доминик рааб
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ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и Дженни Луис — начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится журналист, сообщила газета Daily Mail.Как пишет издание, истцы считают, что власти создают препятствия их свадьбе из-за "политической войны" против Ассанжа.Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы за разрешением на бракосочетание, но ответа не последовало.Адвокаты пары 14 октября попросили администрацию Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.Истцы обвиняют Рааба и Луис в злоупотреблении властью, "иррациональном и несправедливом поведении", в также лишении пары и их детей прав.По словам начальницы тюрьмы, она была вынуждена передать запрос о проведении свадьбы в Королевскую прокуратуру. Адвокаты считают эти действия "неуместными", указывая на то, что против Ассанжа в Британии не выдвигали обвинений.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, доминик рааб
16:08 07.11.2021 (обновлено: 22:23 07.11.2021)
Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ
Daily Mail: Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии
ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба
и Дженни Луис — начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится журналист, сообщила газета Daily Mail
.
Как пишет издание, истцы считают, что власти создают препятствия их свадьбе из-за "политической войны" против Ассанжа.
"Нет причин для политического вмешательства в то, что является основополагающим правом человека", — цитирует газета слова Моррис.
Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы за разрешением на бракосочетание, но ответа не последовало.
Адвокаты пары 14 октября попросили администрацию Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.
Истцы обвиняют Рааба и Луис в злоупотреблении властью, "иррациональном и несправедливом поведении", в также лишении пары и их детей прав.
По словам начальницы тюрьмы, она была вынуждена передать запрос о проведении свадьбы в Королевскую прокуратуру. Адвокаты считают эти действия "неуместными", указывая на то, что против Ассанжа в Британии не выдвигали обвинений.