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Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ
Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2021
Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и Дженни Луис — начальницу тюрьмы... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:08
2021-11-07T22:23
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
доминик рааб
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ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и Дженни Луис — начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится журналист, сообщила газета Daily Mail.Как пишет издание, истцы считают, что власти создают препятствия их свадьбе из-за "политической войны" против Ассанжа.Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы за разрешением на бракосочетание, но ответа не последовало.Адвокаты пары 14 октября попросили администрацию Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.Истцы обвиняют Рааба и Луис в злоупотреблении властью, "иррациональном и несправедливом поведении", в также лишении пары и их детей прав.По словам начальницы тюрьмы, она была вынуждена передать запрос о проведении свадьбы в Королевскую прокуратуру. Адвокаты считают эти действия "неуместными", указывая на то, что против Ассанжа в Британии не выдвигали обвинений.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, доминик рааб
16:08 07.11.2021 (обновлено: 22:23 07.11.2021)
 
Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ

Daily Mail: Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии

© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и Дженни Луис — начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится журналист, сообщила газета Daily Mail.
Как пишет издание, истцы считают, что власти создают препятствия их свадьбе из-за "политической войны" против Ассанжа.

"Нет причин для политического вмешательства в то, что является основополагающим правом человека", — цитирует газета слова Моррис.

Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы за разрешением на бракосочетание, но ответа не последовало.
Адвокаты пары 14 октября попросили администрацию Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.
Истцы обвиняют Рааба и Луис в злоупотреблении властью, "иррациональном и несправедливом поведении", в также лишении пары и их детей прав.
По словам начальницы тюрьмы, она была вынуждена передать запрос о проведении свадьбы в Королевскую прокуратуру. Адвокаты считают эти действия "неуместными", указывая на то, что против Ассанжа в Британии не выдвигали обвинений.
Плакат в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
28 октября, 19:18
Адвокат объяснил отсутствие Ассанжа на слушаниях
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВеликобританияДжулиан АссанжWikiLeaksДоминик Рааб
 
 
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