https://ria.ru/20211107/britaniya-1757954095.html

Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ

Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2021

Ассанж и его невеста подали в суд на главу Минюста Британии, сообщили СМИ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и Дженни Луис — начальницу тюрьмы... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:08

2021-11-07T16:08

2021-11-07T22:23

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

доминик рааб

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ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и Дженни Луис — начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится журналист, сообщила газета Daily Mail.Как пишет издание, истцы считают, что власти создают препятствия их свадьбе из-за "политической войны" против Ассанжа.Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы за разрешением на бракосочетание, но ответа не последовало.Адвокаты пары 14 октября попросили администрацию Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.Истцы обвиняют Рааба и Луис в злоупотреблении властью, "иррациональном и несправедливом поведении", в также лишении пары и их детей прав.По словам начальницы тюрьмы, она была вынуждена передать запрос о проведении свадьбы в Королевскую прокуратуру. Адвокаты считают эти действия "неуместными", указывая на то, что против Ассанжа в Британии не выдвигали обвинений.

https://ria.ru/20211028/assanzh-1756749227.html

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