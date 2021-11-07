https://ria.ru/20211107/boston-1757985965.html

СМИ сообщили о драке сторонников и противников антиковидных мер в США

СМИ сообщили о драке сторонников и противников антиковидных мер в США - РИА Новости, 07.11.2021

СМИ сообщили о драке сторонников и противников антиковидных мер в США

Противники ношения масок и прививок от коронавируса в американском Бостоне, штат Массачусетс, вступили в драку с сторонниками антиковидных мер, в конфликт... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T23:30

2021-11-07T23:30

2021-11-07T23:30

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сша

бостон

массачусетс

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Противники ношения масок и прививок от коронавируса в американском Бостоне, штат Массачусетс, вступили в драку с сторонниками антиковидных мер, в конфликт вмешалась полиция, сообщает местный телеканал NBC Boston.По словам телеканала, на улицы вышли "десятки" протестующих, вместе с тем манифестация привлекла бостонцев, которые поддерживают ношение масок и вакцинацию. Между сторонами произошла по меньшей мере одна драка, сотрудникам полиции пришлось вмешаться.В районе, где прошла манифестация, находились "сотни" полицейских в полной экипировке.Как отмечает телеканал, жители Массачусетса в основном поддерживают меры по борьбе с коронавирусом, 70% населения штата уже привиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/manifestatsii-1751768596.html

сша

бостон

массачусетс

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в мире, сша, бостон, массачусетс, коронавирус covid-19