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СМИ сообщили о драке сторонников и противников антиковидных мер в США
СМИ сообщили о драке сторонников и противников антиковидных мер в США - РИА Новости, 07.11.2021
СМИ сообщили о драке сторонников и противников антиковидных мер в США
Противники ношения масок и прививок от коронавируса в американском Бостоне, штат Массачусетс, вступили в драку с сторонниками антиковидных мер, в конфликт... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T23:30
2021-11-07T23:30
2021-11-07T23:30
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бостон
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Противники ношения масок и прививок от коронавируса в американском Бостоне, штат Массачусетс, вступили в драку с сторонниками антиковидных мер, в конфликт вмешалась полиция, сообщает местный телеканал NBC Boston.По словам телеканала, на улицы вышли "десятки" протестующих, вместе с тем манифестация привлекла бостонцев, которые поддерживают ношение масок и вакцинацию. Между сторонами произошла по меньшей мере одна драка, сотрудникам полиции пришлось вмешаться.В районе, где прошла манифестация, находились "сотни" полицейских в полной экипировке.Как отмечает телеканал, жители Массачусетса в основном поддерживают меры по борьбе с коронавирусом, 70% населения штата уже привиты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/manifestatsii-1751768596.html
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в мире, сша, бостон, массачусетс, коронавирус covid-19
СМИ сообщили о драке сторонников и противников антиковидных мер в США
NBC Boston: сторонники и противники антиковидных мер подрались на протесте в Бостоне