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Борисов рассказал о современных беспилотниках на российском вооружении
Борисов рассказал о современных беспилотниках на российском вооружении - РИА Новости, 07.11.2021
Борисов рассказал о современных беспилотниках на российском вооружении
Россия обладает всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения, переход на беспилотную технику является трендом развития... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:16
2021-11-07T20:09
безопасность
владимир путин
уралвагонзавод
юрий борисов (вице-премьер)
фонд перспективных исследований
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Россия обладает всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения, переход на беспилотную технику является трендом развития вооруженных сил, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину."Нам действительно есть чем гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние десять лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств, работа в этом направлении ведется очень интенсивно, потому что это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил", — сказал Борисов.В начале ноября президент Владимир Путин отмечал, что российская армия имеет на вооружении более двух тысяч беспилотников, добавив, что "нужно и дальше над ними работать". По его словам, Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников, которые показали себя в конфликтах последних лет эффективным и опасным оружием.Сразу несколько отечественных оборонных предприятий готовят боевых роботов для российской армии. Так, концерном "Калашников" создается боевой робот в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". По мнению известного военного эксперта Виктора Мураховского, его основными задачами станут охрана территорий и разведка.Кроме того, концерн "Уралвагонзавод" готовит робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3. Один из них — безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.Занимаются тематикой боевых роботов и сотрудники Фонда перспективных исследований (ФПИ). Ведутся испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) робототехнических комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.Из известных боевых роботов, уже стоящих на вооружении российской армии, — платформа "Уран-9". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонной машины стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и 7,62-миллиметровый пулемет.Еще один робот — подводного назначения. Речь идет о морском роботизированном комплексе "Посейдон" с ядерным двигателем, о котором президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://ria.ru/20211103/drony-1757476025.html
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безопасность, владимир путин, уралвагонзавод, юрий борисов (вице-премьер), фонд перспективных исследований, россия
14:16 07.11.2021 (обновлено: 20:09 07.11.2021)
 
Борисов рассказал о современных беспилотниках на российском вооружении

Борисов: российская армия обладает всеми видами необходимых беспилотников

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений Ладога 2009 на полигоне Каменка в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Россия обладает всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения, переход на беспилотную технику является трендом развития вооруженных сил, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Нам действительно есть чем гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние десять лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств, работа в этом направлении ведется очень интенсивно, потому что это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил", — сказал Борисов.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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В начале ноября президент Владимир Путин отмечал, что российская армия имеет на вооружении более двух тысяч беспилотников, добавив, что "нужно и дальше над ними работать". По его словам, Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников, которые показали себя в конфликтах последних лет эффективным и опасным оружием.
Сразу несколько отечественных оборонных предприятий готовят боевых роботов для российской армии. Так, концерном "Калашников" создается боевой робот в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". По мнению известного военного эксперта Виктора Мураховского, его основными задачами станут охрана территорий и разведка.
Кроме того, концерн "Уралвагонзавод" готовит робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3. Один из них — безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.
Занимаются тематикой боевых роботов и сотрудники Фонда перспективных исследований (ФПИ). Ведутся испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) робототехнических комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Путин рассказал о современном российском вооружении
Из известных боевых роботов, уже стоящих на вооружении российской армии, — платформа "Уран-9". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонной машины стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и 7,62-миллиметровый пулемет.
Еще один робот — подводного назначения. Речь идет о морском роботизированном комплексе "Посейдон" с ядерным двигателем, о котором президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
 
БезопасностьВладимир ПутинУралвагонзаводЮрий Борисов (вице-премьер)Фонд перспективных исследованийРоссия
 
 
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