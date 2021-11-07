14:16 07.11.2021 (обновлено: 20:09 07.11.2021)
Борисов рассказал о современных беспилотниках на российском вооружении
Борисов: российская армия обладает всеми видами необходимых беспилотников
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Россия обладает всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения, переход на беспилотную технику является трендом развития вооруженных сил, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Нам действительно есть чем гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние десять лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств, работа в этом направлении ведется очень интенсивно, потому что это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил", — сказал Борисов.
В начале ноября президент Владимир Путин отмечал, что российская армия имеет на вооружении более двух тысяч беспилотников, добавив, что "нужно и дальше над ними работать". По его словам, Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников, которые показали себя в конфликтах последних лет эффективным и опасным оружием.
Сразу несколько отечественных оборонных предприятий готовят боевых роботов для российской армии. Так, концерном "Калашников" создается боевой робот в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". По мнению известного военного эксперта Виктора Мураховского, его основными задачами станут охрана территорий и разведка.
Кроме того, концерн "Уралвагонзавод" готовит робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3. Один из них — безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.
Занимаются тематикой боевых роботов и сотрудники Фонда перспективных исследований (ФПИ). Ведутся испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) робототехнических комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.
3 ноября, 16:47Путин рассказал о современном российском вооружении
Из известных боевых роботов, уже стоящих на вооружении российской армии, — платформа "Уран-9". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонной машины стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и 7,62-миллиметровый пулемет.
Еще один робот — подводного назначения. Речь идет о морском роботизированном комплексе "Посейдон" с ядерным двигателем, о котором президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.