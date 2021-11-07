https://ria.ru/20211107/blinken-1757986744.html

В Госдепе рассказали о разговоре Блинкена с премьером Ирака

В Госдепе рассказали о разговоре Блинкена с премьером Ирака - РИА Новости, 07.11.2021

В Госдепе рассказали о разговоре Блинкена с премьером Ирака

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи назвал нападение на него покушением на суверенитет и... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T23:57

2021-11-07T23:57

2021-11-07T23:57

в мире

сша

ирак

энтони блинкен

мустафа аль-каземи

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи назвал нападение на него покушением на суверенитет и стабильность всего иракского государства, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.Первоначально телеканал Al Arabia сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал. Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников.Блинкен пообещал американское содействие силам безопасности Ирака в расследовании нападения.

https://ria.ru/20211107/bayden-1757982846.html

сша

ирак

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в мире, сша, ирак, энтони блинкен, мустафа аль-каземи