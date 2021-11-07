В Госдепе рассказали о разговоре Блинкена с премьером Ирака
Госсекретарь Блинкен созвонился с премьером Ирака, который пережил покушение
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи назвал нападение на него покушением на суверенитет и стабильность всего иракского государства, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
Первоначально телеканал Al Arabia сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал. Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников.
"Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня с иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи, чтобы осудить вчерашнюю террористическую атаку на резиденцию премьер-министра и выразить облегчение, что премьер-министр не пострадал. Блинкен подчеркнул, что эта атака стала также атакой на суверенитет и стабильность иракского государства", - сказано в пресс-релизе.
Блинкен пообещал американское содействие силам безопасности Ирака в расследовании нападения.