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Захарова рассказала, как Киев убивает надежду украинцев
Захарова рассказала, как Киев убивает надежду украинцев - РИА Новости, 07.11.2021
Захарова рассказала, как Киев убивает надежду украинцев
Беспилотники в зоне конфликта имеют право применять только наблюдатели ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T15:37
2021-11-07T22:27
в мире
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Беспилотники в зоне конфликта имеют право применять только наблюдатели ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый инцидент в Донбассе.Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что беспилотник, атаку которого зафиксировали 6 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, принадлежит украинским силовикам. Ранее СММ ОБСЕ в отчете за 6 октября заявила, что патруль миссии оказался в зоне атаки беспилотника малого радиуса действия на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное в Донбассе. Делегация Киева в контактной группе заявила, что 6 ноября украинские силовики в районе указанного населенного пункта сбили БПЛА. В Киеве уточнили, что в последние два дня ведутся атаки беспилотников на позиции ВС Украины."Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ", — отметила в своем Telegram Захарова.Она указала на то, что Киев нарушает Минские соглашения. "Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь", — добавила представитель МИД.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
15:37 07.11.2021 (обновлено: 22:27 07.11.2021)
 
Захарова рассказала, как Киев убивает надежду украинцев

Захарова: Киев, применяя беспилотники в ДНР, убивает надежду украинцев на мирную жизнь

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Беспилотники в зоне конфликта имеют право применять только наблюдатели ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый инцидент в Донбассе.
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что беспилотник, атаку которого зафиксировали 6 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, принадлежит украинским силовикам. Ранее СММ ОБСЕ в отчете за 6 октября заявила, что патруль миссии оказался в зоне атаки беспилотника малого радиуса действия на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное в Донбассе. Делегация Киева в контактной группе заявила, что 6 ноября украинские силовики в районе указанного населенного пункта сбили БПЛА. В Киеве уточнили, что в последние два дня ведутся атаки беспилотников на позиции ВС Украины.
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"Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ", — отметила в своем Telegram Захарова.
Она указала на то, что Киев нарушает Минские соглашения. "Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь", — добавила представитель МИД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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