https://ria.ru/20211107/bayden-1757982846.html

Байден поручил помочь Ираку в расследовании покушения на премьера

Байден поручил помочь Ираку в расследовании покушения на премьера - РИА Новости, 07.11.2021

Байден поручил помочь Ираку в расследовании покушения на премьера

Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение предложить помощь силовым структурам Ирака в расследовании нападения на резиденцию премьер-министра... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T22:25

2021-11-07T22:25

2021-11-07T22:36

в мире

сша

ирак

багдад (город)

джо байден

мустафа аль-каземи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757283420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4de9ff549e45463a9cd5ca06368c57b9.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение предложить помощь силовым структурам Ирака в расследовании нападения на резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Каземи.Он заявил, что виновные в "террористической атаке", устроенной накануне с применением беспилотника, должны быть привлечены к ответственности.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757981410.html

сша

ирак

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ирак, багдад (город), джо байден, мустафа аль-каземи