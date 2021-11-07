22:25 07.11.2021 (обновлено: 22:36 07.11.2021)
Байден поручил помочь Ираку в расследовании покушения на премьера
Байден поручил оказать помощь Ираку в расследовании атаки на резиденцию премьера
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение предложить помощь силовым структурам Ирака в расследовании нападения на резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Каземи.
Он заявил, что виновные в "террористической атаке", устроенной накануне с применением беспилотника, должны быть привлечены к ответственности.
"Я решительно осуждаю тех, кто использует насилие для подрыва демократического процесса в Ираке. Я проинструктировал мою команду по национальной безопасности предложить все надлежащее содействие силам безопасности Ирака, которые расследуют атаку и выясняют, кто за ней стоит", - сказал Байден, чьи слова приводятся в заявлении Белого дома.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.