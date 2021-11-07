https://ria.ru/20211107/bayden-1757959980.html

Байден рассматривает вариант с товарной интервенцией из-за решения ОПЕК

Байден рассматривает вариант с товарной интервенцией из-за решения ОПЕК - РИА Новости, 07.11.2021

Байден рассматривает вариант с товарной интервенцией из-за решения ОПЕК

Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T17:30

2021-11-07T17:30

2021-11-07T17:30

в мире

сша

джо байден

опек

дженнифер грэнхолм

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.Грэнхолм не исключила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти."Это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования", - пояснила она.

https://ria.ru/20211031/bayden-1757130513.html

сша

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в мире, сша, джо байден, опек, дженнифер грэнхолм