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Байден рассматривает вариант с товарной интервенцией из-за решения ОПЕК
Байден рассматривает вариант с товарной интервенцией из-за решения ОПЕК - РИА Новости, 07.11.2021
Байден рассматривает вариант с товарной интервенцией из-за решения ОПЕК
Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T17:30
2021-11-07T17:30
2021-11-07T17:30
в мире
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джо байден
опек
дженнифер грэнхолм
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.Грэнхолм не исключила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти."Это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования", - пояснила она.
https://ria.ru/20211031/bayden-1757130513.html
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в мире, сша, джо байден, опек, дженнифер грэнхолм
Байден рассматривает вариант с товарной интервенцией из-за решения ОПЕК
Минэнерго США: ОПЕК проигнорировала призывы нарастить поставки