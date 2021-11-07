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Что восхитило японцев в российском автопроме
Японцев восхитила российская "Нива" - РИА Новости, 07.11.2021
Что восхитило японцев в российском автопроме
Читатели японского издания Traffic News восхитились российским внедорожником "Нива". Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T02:26
2021-11-07T02:26
в мире
япония
niva
авто
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Читатели японского издания Traffic News восхитились российским внедорожником "Нива". Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о преимуществах этого автомобиля.В публикации отмечается, что "Нива" – это идеальный автомобиль для бездорожья, который можно использовать для охоты, рыбалки или работы и который недорог, а также достаточно прост для самостоятельного ремонта в случае поломки."Сиденья мягкие и удобные. Благодаря длинноходной жесткой подвеске, идет на удивление хорошо", - говорится в статье."Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому "Нива" – неплохой вариант", - отметил Rew."Российские автомобили обладают хорошей практической функциональностью", - подчеркнул Ks, посетовав при этом на тот факт, что у них "устаревший дизайн".Однако пользователь nor не согласился с предыдущим комментатором, заявив, что ему не очень нравится современный дизайн автомобилей. "Больше предпочитаю простой кузов и круглые фары".Ранее простотой и возможностями "Нивы" восхитились читатели болгарской газеты "Факты".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, япония, niva, авто, россия
02:26 07.11.2021
 
Японцев восхитила российская "Нива"

Читатели японского издания Traffic News восхитились российской "Нивой"

© Фото : LadaАвтомобиль Lada Niva Legend
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Фото : Lada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Читатели японского издания Traffic News восхитились российским внедорожником "Нива". Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о преимуществах этого автомобиля.
В публикации отмечается, что "Нива" – это идеальный автомобиль для бездорожья, который можно использовать для охоты, рыбалки или работы и который недорог, а также достаточно прост для самостоятельного ремонта в случае поломки.
"Сиденья мягкие и удобные. Благодаря длинноходной жесткой подвеске, идет на удивление хорошо", - говорится в статье.
"Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому "Нива" – неплохой вариант", - отметил Rew.
"Российские автомобили обладают хорошей практической функциональностью", - подчеркнул Ks, посетовав при этом на тот факт, что у них "устаревший дизайн".
Однако пользователь nor не согласился с предыдущим комментатором, заявив, что ему не очень нравится современный дизайн автомобилей. "Больше предпочитаю простой кузов и круглые фары".
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:29
Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили
Ранее простотой и возможностями "Нивы" восхитились читатели болгарской газеты "Факты".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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