https://ria.ru/20211107/avtoprom-1757918741.html
Что восхитило японцев в российском автопроме
Японцев восхитила российская "Нива" - РИА Новости, 07.11.2021
Что восхитило японцев в российском автопроме
Читатели японского издания Traffic News восхитились российским внедорожником "Нива". Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T02:26
2021-11-07T02:26
2021-11-07T02:26
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Читатели японского издания Traffic News восхитились российским внедорожником "Нива". Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о преимуществах этого автомобиля.В публикации отмечается, что "Нива" – это идеальный автомобиль для бездорожья, который можно использовать для охоты, рыбалки или работы и который недорог, а также достаточно прост для самостоятельного ремонта в случае поломки."Сиденья мягкие и удобные. Благодаря длинноходной жесткой подвеске, идет на удивление хорошо", - говорится в статье."Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому "Нива" – неплохой вариант", - отметил Rew."Российские автомобили обладают хорошей практической функциональностью", - подчеркнул Ks, посетовав при этом на тот факт, что у них "устаревший дизайн".Однако пользователь nor не согласился с предыдущим комментатором, заявив, что ему не очень нравится современный дизайн автомобилей. "Больше предпочитаю простой кузов и круглые фары".Ранее простотой и возможностями "Нивы" восхитились читатели болгарской газеты "Факты".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, niva, авто, россия
Японцев восхитила российская "Нива"
Читатели японского издания Traffic News восхитились российской "Нивой"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Читатели японского
издания Traffic News
восхитились российским внедорожником "Нива"
. Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о преимуществах этого автомобиля.
В публикации отмечается, что "Нива" – это идеальный автомобиль для бездорожья, который можно использовать для охоты, рыбалки или работы и который недорог, а также достаточно прост для самостоятельного ремонта в случае поломки.
"Сиденья мягкие и удобные. Благодаря длинноходной жесткой подвеске, идет на удивление хорошо", - говорится в статье.
"Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому "Нива" – неплохой вариант", - отметил Rew.
"Российские автомобили обладают хорошей практической функциональностью", - подчеркнул Ks, посетовав при этом на тот факт, что у них "устаревший дизайн".
Однако пользователь nor не согласился с предыдущим комментатором, заявив, что ему не очень нравится современный дизайн автомобилей. "Больше предпочитаю простой кузов и круглые фары".
Ранее простотой и возможностями "Нивы" восхитились читатели болгарской газеты "Факты
".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>