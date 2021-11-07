https://ria.ru/20211107/avtoprom-1757918741.html

Что восхитило японцев в российском автопроме

Японцев восхитила российская "Нива" - РИА Новости, 07.11.2021

Что восхитило японцев в российском автопроме

Читатели японского издания Traffic News восхитились российским внедорожником "Нива". Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T02:26

2021-11-07T02:26

2021-11-07T02:26

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Читатели японского издания Traffic News восхитились российским внедорожником "Нива". Свое мнение они выразили в комментариях к статье, рассказывающей о преимуществах этого автомобиля.В публикации отмечается, что "Нива" – это идеальный автомобиль для бездорожья, который можно использовать для охоты, рыбалки или работы и который недорог, а также достаточно прост для самостоятельного ремонта в случае поломки."Сиденья мягкие и удобные. Благодаря длинноходной жесткой подвеске, идет на удивление хорошо", - говорится в статье."Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому "Нива" – неплохой вариант", - отметил Rew."Российские автомобили обладают хорошей практической функциональностью", - подчеркнул Ks, посетовав при этом на тот факт, что у них "устаревший дизайн".Однако пользователь nor не согласился с предыдущим комментатором, заявив, что ему не очень нравится современный дизайн автомобилей. "Больше предпочитаю простой кузов и круглые фары".Ранее простотой и возможностями "Нивы" восхитились читатели болгарской газеты "Факты".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210730/niva-1743670068.html

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в мире, япония, niva, авто, россия