https://ria.ru/20211107/ataka-1757922613.html

Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака

Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021

Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака

Госдепартамент США осудил атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, назвав произошедшее "очевидным террористическим актом", и... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T05:43

2021-11-07T05:43

2021-11-07T05:43

в мире

сша

ирак

багдад (город)

мустафа аль-каземи

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США осудил атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, назвав произошедшее "очевидным террористическим актом", и предложил свою помощь в расследовании.В заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса говорится, что США следят за сообщениями об атаке на резиденцию премьера и "с облегчением узнали", что премьер не пострадал.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.

https://ria.ru/20211107/irak-1757919528.html

сша

ирак

багдад (город)

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в мире, сша, ирак, багдад (город), мустафа аль-каземи