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Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака
Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021
Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака
Госдепартамент США осудил атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, назвав произошедшее "очевидным террористическим актом", и... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T05:43
2021-11-07T05:43
в мире
сша
ирак
багдад (город)
мустафа аль-каземи
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США осудил атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, назвав произошедшее "очевидным террористическим актом", и предложил свою помощь в расследовании.В заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса говорится, что США следят за сообщениями об атаке на резиденцию премьера и "с облегчением узнали", что премьер не пострадал.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
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ирак
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в мире, сша, ирак, багдад (город), мустафа аль-каземи
05:43 07.11.2021
 
Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака

Госдеп назвал атаку на резиденцию премьера Ирака "очевидным террористическим актом"

© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Murad Sezer
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США осудил атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, назвав произошедшее "очевидным террористическим актом", и предложил свою помощь в расследовании.
В заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса говорится, что США следят за сообщениями об атаке на резиденцию премьера и "с облегчением узнали", что премьер не пострадал.
"Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, нацелен на самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность иракским партнерам непоколебима. Соединенные Штаты вместе с правительством и народом Ирака", - заявил госдепартамент.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
Резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи после попадания ракеты - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 03:20
На премьера Ирака совершили покушение с помощью беспилотника
 
В миреСШАИракБагдад (город)Мустафа аль-Каземи
 
 
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