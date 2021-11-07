Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака
Госдеп назвал атаку на резиденцию премьера Ирака "очевидным террористическим актом"
© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
© AP Photo / Murad Sezer
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США осудил атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, назвав произошедшее "очевидным террористическим актом", и предложил свою помощь в расследовании.
В заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса говорится, что США следят за сообщениями об атаке на резиденцию премьера и "с облегчением узнали", что премьер не пострадал.
"Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, нацелен на самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность иракским партнерам непоколебима. Соединенные Штаты вместе с правительством и народом Ирака", - заявил госдепартамент.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.