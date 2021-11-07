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Суд арестовал четвертого фигуранта дела о нападении в Новой Москве

Суд арестовал четвертого фигуранта дела о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021

Суд арестовал четвертого фигуранта дела о нападении в Новой Москве

Щербинский суд Москвы отправил под арест последнего - четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T19:25

2021-11-07T19:25

2021-11-07T21:22

происшествия

новая москва

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы отправил под арест последнего - четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщили РИА Новости в суде.Ранее были арестованы трое подозреваемых.Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью. Молодым людям предъявлено обвинение в "покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего"."Щербинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Араза Мусаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05.01.2022 года", - заявили в суде.Прокуратура Москвы уточняет, что Аразу Мусаеву 18 лет.Ранее старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова информировала, что в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых, организована проверка соучастников на причастность к иным преступлениям.

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2021

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Оглашение меры пресечения обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве Суд оглашает меру пресечения 19-летнему обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве. Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших - мужчины и ребенка - достал нож. 2021-11-07T19:25 true PT0M38S

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-07T19:25 true PT0M31S

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