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Суд арестовал третьего фигуранта дела о нападении в Новой Москве

Суд арестовал третьего фигуранта дела о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021

Суд арестовал третьего фигуранта дела о нападении в Новой Москве

Заключен под стражу до 5 января третий, 21-летний фигурант дела о покушении на убийство по предварительному сговору в Новой Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T18:37

2021-11-07T18:37

2021-11-07T19:07

происшествия

новая москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заключен под стражу до 5 января третий, 21-летний фигурант дела о покушении на убийство по предварительному сговору в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью. Молодым людям предъявлено обвинение в "покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего"."Суд избрал в отношении 21-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в Щербинском суде Москвы, третий фигурант, заключенный под стражу - Эльджан Гасанов. Ранее в СИЗО были отправлены двое его соучастников, один из которых, по мнению следствия, ударил во время потасовки ребёнка."Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Щербинским районным судом города Москвы в отношении Эльджана Гасанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пп. "а,в,ж" части 2 статьи 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года", - сообщили в инстанции.Фигуранты дела не признают вину в покушении на убийство, но и не отрицают участие в драке. Как пояснил адвокат одного из обвиняемых, мужчины называют потерпевшего зачинщиком конфликта.Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова, в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений с использованием имеющихся криминалистических учетов.

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Оглашение меры пресечения обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве Суд оглашает меру пресечения 19-летнему обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве. Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших - мужчины и ребенка - достал нож. 2021-11-07T18:37 true PT0M38S

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-07T18:37 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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