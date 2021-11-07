https://ria.ru/20211107/arestoval-1757963495.html
Суд арестовал второго фигуранта дела о нападении в Новой Москве
Суд арестовал второго фигуранта дела о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021
Суд арестовал второго фигуранта дела о нападении в Новой Москве
Щербинский суд Москвы отправил под арест до 5 января 17-летнего участника драки в Новых Ватутинках, обвиняемого в нападении на мужчину с ребенком, по версии... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T18:16
2021-11-07T18:16
2021-11-07T18:44
происшествия
новая москва
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы отправил под арест до 5 января 17-летнего участника драки в Новых Ватутинках, обвиняемого в нападении на мужчину с ребенком, по версии обвинения, именно он ударил ребенка по лицу.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью. Молодым людям предъявлено обвинение в "покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего"."Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Щербинским районным судом города Москвы в отношении Гасанова Э., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а,в,ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05.01.2022 года.", - сообщили в инстанции.В прокуратуре Москвы сообщили, что "именно он совместно с соучастниками нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего". Обвиняемому на данный момент 17 лет, добавили в надзорном ведомстве.Фигуранты дела не признают вину в покушении на убийство, но и не отрицают участие в драке. Как пояснил адвокат одного из обвиняемых, мужчины называют потерпевшего зачинщиком конфликта.Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова, в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений с использованием имеющихся криминалистических учетов.
новая москва
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Оглашение меры пресечения обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве
Суд оглашает меру пресечения 19-летнему обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве. Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших - мужчины и ребенка - достал нож.
2021-11-07T18:16
true
PT0M38S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
2021-11-07T18:16
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, видео
18:16 07.11.2021 (обновлено: 18:44 07.11.2021)
Суд арестовал второго фигуранта дела о нападении в Новой Москве
Второго обвиняемого в нападении на семью с ребенком в Новой Москве арестовали до 5 января