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Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве
Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021
Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве
Одного из четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве отправили под арест на два месяца, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T17:21
2021-11-07T17:21
2021-11-07T17:58
происшествия
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Одного из четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве отправили под арест на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что арестованному 19 лет. По версии следствия, именно он во время драки достал нож.Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком. Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое из них около десяти лет назад получили российское гражданство. Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего. Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.Следователи намерены также проверить задержанных на причастность к другим преступлениям.
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757960580_0:0:1273:955_1920x0_80_0_0_080df7ef95683957efab103388eeccbf.jpg
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
2021-11-07T17:21
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, видео
17:21 07.11.2021 (обновлено: 17:58 07.11.2021)
Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве
Суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Одного из четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве
отправили под арест на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.
"Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов <…> Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года", — говорится в сообщении.
В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что арестованному 19 лет. По версии следствия, именно он во время драки достал нож.
Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.
Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Все они уроженцы одной из стран Закавказья
, трое из них около десяти лет назад получили российское гражданство. Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин
поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.
Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.
Следователи намерены также проверить задержанных на причастность к другим преступлениям.