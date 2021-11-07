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Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве

Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021

Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве

Одного из четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве отправили под арест на два месяца, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T17:21

2021-11-07T17:21

2021-11-07T17:58

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Одного из четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве отправили под арест на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что арестованному 19 лет. По версии следствия, именно он во время драки достал нож.Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком. Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое из них около десяти лет назад получили российское гражданство. Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего. Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.Следователи намерены также проверить задержанных на причастность к другим преступлениям.

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-07T17:21 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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