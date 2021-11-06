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В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза возросло до 98
В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза возросло до 98 - РИА Новости, 06.11.2021
В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза возросло до 98
Количество погибших в результате аварии с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 98, пострадали 92 человека, сообщило Национальное... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T22:04
2021-11-06T22:04
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Количество погибших в результате аварии с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 98, пострадали 92 человека, сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр сообщила о 94 погибших. По ее словам, взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком.Как уточняет ведомство в своем последнем заявлении, авария произошла поздно вечером в пятницу. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива.Тем не менее, некоторые очевидцы не последовали совету и "воспользовались утечкой, чтобы начерпать топливо". Вскоре произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар."Из данных, доступных на данный момент, следует, что в общей сложности зафиксировано 98 случаев смерти, и 92 пострадавших сейчас госпитализированы в различные больницы Фритауна", - говорится в заявлении Агентства, размещенном в Facebook.Отмечается, что вице-президент страны Мохамед Джулде Джалло посетил пострадавших в больницах и "место трагедии". Правительство Сьерра-Леоне выразило соболезнования семьям погибших и заявило о поддержке пострадавших. Власти намерены провести "комплексную оценку" ущерба.
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В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза возросло до 98
В Сьерра-Леоне количество погибших при взрыве бензовоза возросло до 98
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Количество погибших в результате аварии с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне
Фритауне достигло 98, пострадали 92 человека, сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр сообщила о 94 погибших. По ее словам, взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком.
Как уточняет ведомство в своем последнем заявлении, авария произошла поздно вечером в пятницу. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива.
Тем не менее, некоторые очевидцы не последовали совету и "воспользовались утечкой, чтобы начерпать топливо". Вскоре произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар.
"Из данных, доступных на данный момент, следует, что в общей сложности зафиксировано 98 случаев смерти, и 92 пострадавших сейчас госпитализированы в различные больницы Фритауна", - говорится в заявлении Агентства, размещенном в Facebook
.
Отмечается, что вице-президент страны Мохамед Джулде Джалло посетил пострадавших в больницах и "место трагедии". Правительство Сьерра-Леоне выразило соболезнования семьям погибших и заявило о поддержке пострадавших. Власти намерены провести "комплексную оценку" ущерба.