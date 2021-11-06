https://ria.ru/20211106/vzryv-1757906151.html

В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза возросло до 98

В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза возросло до 98 - РИА Новости, 06.11.2021

В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза возросло до 98

Количество погибших в результате аварии с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 98, пострадали 92 человека, сообщило Национальное... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T22:04

2021-11-06T22:04

2021-11-06T22:04

в мире

сьерра-леоне

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149588/53/1495885338_0:52:3000:1740_1920x0_80_0_0_50981cf1fb407c69b8cbc380c7a00ae6.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Количество погибших в результате аварии с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 98, пострадали 92 человека, сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр сообщила о 94 погибших. По ее словам, взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком.Как уточняет ведомство в своем последнем заявлении, авария произошла поздно вечером в пятницу. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива.Тем не менее, некоторые очевидцы не последовали совету и "воспользовались утечкой, чтобы начерпать топливо". Вскоре произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар."Из данных, доступных на данный момент, следует, что в общей сложности зафиксировано 98 случаев смерти, и 92 пострадавших сейчас госпитализированы в различные больницы Фритауна", - говорится в заявлении Агентства, размещенном в Facebook.Отмечается, что вице-президент страны Мохамед Джулде Джалло посетил пострадавших в больницах и "место трагедии". Правительство Сьерра-Леоне выразило соболезнования семьям погибших и заявило о поддержке пострадавших. Власти намерены провести "комплексную оценку" ущерба.

https://ria.ru/20211106/soldaty-1757900498.html

сьерра-леоне

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сьерра-леоне, facebook