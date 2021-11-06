https://ria.ru/20211106/vzryv-1757867862.html
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших - РИА Новости, 06.11.2021
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших
Более 90 тел погибших были обнаружены после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, сообщают СМИ. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:14
2021-11-06T12:14
2021-11-06T14:41
в мире
сьерра-леоне
фритаун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757877732_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c52bdc4dfc2684210f89e3536dbf6ab7.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 90 тел погибших были обнаружены после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, сообщают СМИ.Ранее мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр заявляла, что взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком, могли погибнуть больше 100 человек."В государственный центральный морг в столице Сьерра-Леоне Фритауне было доставлено 91 тело в результате взрыва бензовоза, произошедшего рано утром в субботу", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на управляющего моргом Синнеха Камару.
https://ria.ru/20211106/vzryv-1757855215.html
сьерра-леоне
фритаун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757877732_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_718fa40822921fd53dbca5a670e377cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сьерра-леоне, фритаун
12:14 06.11.2021 (обновлено: 14:41 06.11.2021)
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне в морг доставили 91 погибшего