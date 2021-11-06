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После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших

После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших - РИА Новости, 06.11.2021

После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших

Более 90 тел погибших были обнаружены после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, сообщают СМИ. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:14

2021-11-06T12:14

2021-11-06T14:41

в мире

сьерра-леоне

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 90 тел погибших были обнаружены после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, сообщают СМИ.Ранее мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр заявляла, что взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком, могли погибнуть больше 100 человек."В государственный центральный морг в столице Сьерра-Леоне Фритауне было доставлено 91 тело в результате взрыва бензовоза, произошедшего рано утром в субботу", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на управляющего моргом Синнеха Камару.

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сьерра-леоне

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в мире, сьерра-леоне, фритаун