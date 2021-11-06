Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/vykhodnye-1757858892.html
Хабаровский край не будет продлевать нерабочие дни
Хабаровский край не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
Хабаровский край не будет продлевать нерабочие дни
Дополнительных "ковидных" выходных с 8 ноября в Хабаровском крае не будет, заявил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:06
2021-11-06T10:06
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Дополнительных "ковидных" выходных с 8 ноября в Хабаровском крае не будет, заявил губернатор Михаил Дегтярев."Мы решили на штабе, что с 8 числа школьники сядут за парты. Мы все работаем. То есть мы не пойдем по пути других регионов, когда даем всем отдых, и при этом во время этого отдыха все расслабляются, ходят по ТЦ и занимаются не понятно чем. Нет, мы все будем работать, а вот ТЦ и рестораны - не будут. Утром на работу, вечером - за ребенком и домой. Побудьте с семьей. Прервем эту цепочку заболеваний. Те, кто не привился, могут это сделать, и я уверен, мы к Новому году, если все пойдет по плану, все откроем и будем спокойно встречать Новый год... Но при условии, что мы будем вакцинироваться максимально возможными темпами", - сказал Дегтярев в эфире телекомпании "Губерния".На совещании оперштаба по противодействию коронавирусу в среду зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов объявил, что с 4 по 12 ноября в крупных населенных пунктах региона запрещена работа ТЦ и объектов общепита, за исключением продажи навынос и доставки, а также мест общественного питания, работающих в зданиях авто-, железнодорожных, речных (морских) вокзалов, портов и аэропортов. Также с 4 ноября приостановлена работа бань, детских игровых центров, комнат и аттракционов в закрытых помещениях. Крупные алкомаркеты, согласно постановлению правительства, закрыты с 4 по 7 ноября.Все остальные ограничения остались прежними, так, с 7 ноября для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории края нужно будет предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса. С 13 ноября они потребуются при посещении торговых центров, организаций общепита, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. Рассматривается вопрос о введении системы QR-кодов с декабря при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска, в том числе для прилетающих.Детсады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме. Студенты вузов до 6 декабря будут обучаться дистанционно. Запрет не распространяется на продажу продовольственных товаров, работу зоомагазинов и аптек.По последним данным минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились более 96 тысяч человек (487 за последние сутки), умерли - 924. Полностью завершили вакцинацию более 363 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.
https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b8a30686522a50850441dd92a4514e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:06 06.11.2021
 
Хабаровский край не будет продлевать нерабочие дни

Хабаровский край не будет продлевать нерабочие дни, но оставит QR-коды

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Дополнительных "ковидных" выходных с 8 ноября в Хабаровском крае не будет, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
"Мы решили на штабе, что с 8 числа школьники сядут за парты. Мы все работаем. То есть мы не пойдем по пути других регионов, когда даем всем отдых, и при этом во время этого отдыха все расслабляются, ходят по ТЦ и занимаются не понятно чем. Нет, мы все будем работать, а вот ТЦ и рестораны - не будут. Утром на работу, вечером - за ребенком и домой. Побудьте с семьей. Прервем эту цепочку заболеваний. Те, кто не привился, могут это сделать, и я уверен, мы к Новому году, если все пойдет по плану, все откроем и будем спокойно встречать Новый год... Но при условии, что мы будем вакцинироваться максимально возможными темпами", - сказал Дегтярев в эфире телекомпании "Губерния".
На совещании оперштаба по противодействию коронавирусу в среду зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов объявил, что с 4 по 12 ноября в крупных населенных пунктах региона запрещена работа ТЦ и объектов общепита, за исключением продажи навынос и доставки, а также мест общественного питания, работающих в зданиях авто-, железнодорожных, речных (морских) вокзалов, портов и аэропортов. Также с 4 ноября приостановлена работа бань, детских игровых центров, комнат и аттракционов в закрытых помещениях. Крупные алкомаркеты, согласно постановлению правительства, закрыты с 4 по 7 ноября.
Все остальные ограничения остались прежними, так, с 7 ноября для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории края нужно будет предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса. С 13 ноября они потребуются при посещении торговых центров, организаций общепита, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. Рассматривается вопрос о введении системы QR-кодов с декабря при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска, в том числе для прилетающих.
Детсады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме. Студенты вузов до 6 декабря будут обучаться дистанционно. Запрет не распространяется на продажу продовольственных товаров, работу зоомагазинов и аптек.
По последним данным минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились более 96 тысяч человек (487 за последние сутки), умерли - 924. Полностью завершили вакцинацию более 363 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.
Девушка с медицинской маской в руке - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
08:00Наука
Удар по коронавирусу. Названо средство, которое остановит пандемию COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоХабаровский крайХабаровскМихаил ДегтяревКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших
12:12В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
Лента новостейМолния
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибшихВ Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человекаПассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсы