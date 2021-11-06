Хабаровский край не будет продлевать нерабочие дни
Хабаровский край не будет продлевать нерабочие дни, но оставит QR-коды
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Дополнительных "ковидных" выходных с 8 ноября в Хабаровском крае не будет, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
"Мы решили на штабе, что с 8 числа школьники сядут за парты. Мы все работаем. То есть мы не пойдем по пути других регионов, когда даем всем отдых, и при этом во время этого отдыха все расслабляются, ходят по ТЦ и занимаются не понятно чем. Нет, мы все будем работать, а вот ТЦ и рестораны - не будут. Утром на работу, вечером - за ребенком и домой. Побудьте с семьей. Прервем эту цепочку заболеваний. Те, кто не привился, могут это сделать, и я уверен, мы к Новому году, если все пойдет по плану, все откроем и будем спокойно встречать Новый год... Но при условии, что мы будем вакцинироваться максимально возможными темпами", - сказал Дегтярев в эфире телекомпании "Губерния".
На совещании оперштаба по противодействию коронавирусу в среду зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов объявил, что с 4 по 12 ноября в крупных населенных пунктах региона запрещена работа ТЦ и объектов общепита, за исключением продажи навынос и доставки, а также мест общественного питания, работающих в зданиях авто-, железнодорожных, речных (морских) вокзалов, портов и аэропортов. Также с 4 ноября приостановлена работа бань, детских игровых центров, комнат и аттракционов в закрытых помещениях. Крупные алкомаркеты, согласно постановлению правительства, закрыты с 4 по 7 ноября.
Все остальные ограничения остались прежними, так, с 7 ноября для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории края нужно будет предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса. С 13 ноября они потребуются при посещении торговых центров, организаций общепита, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. Рассматривается вопрос о введении системы QR-кодов с декабря при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска, в том числе для прилетающих.
Детсады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме. Студенты вузов до 6 декабря будут обучаться дистанционно. Запрет не распространяется на продажу продовольственных товаров, работу зоомагазинов и аптек.
По последним данным минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились более 96 тысяч человек (487 за последние сутки), умерли - 924. Полностью завершили вакцинацию более 363 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.