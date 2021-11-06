https://ria.ru/20211106/voskhischenie-1757846066.html

Русские впечатлили турок

Турецкого журналиста восхитили русские - РИА Новости, 06.11.2021

Русские впечатлили турок

Русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями. Такое мнение в статье для турецкого издания Medya Günlüğü выразил журналист Самих Гювен. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:16

2021-11-06T02:16

2021-11-06T02:16

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турция

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями. Такое мнение в статье для турецкого издания Medya Günlüğü выразил журналист Самих Гювен.Русские, отметил Гювен, не любят преувеличивать себя и тех, кто делает это. Русские честны, они хотят, чтобы дружба развивалась со временем, на основе доверия. Поначалу холодное и сдержанное поведение может измениться после того, как вас узнают и начнут вам доверять, отмечает автор публикации.Отдельно Гювен отметил, как милы русские дети – "славные светловолосые малыши". Они не избалованы и необычайно спокойны, редко встретишь плачущего ребенка. Такая ситуация, уверен журналист, связана с генетическими особенностями, а также стилем воспитания и образования.Ранее проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине. В частности, он обратил внимание на тот факт, что немало россиян не любят водку или вообще не употребляют алкоголь. Помимо прочего, в России вдвое меньше праздничных дней, нежели в Японии."Среди русских много прилежных работников, которые вроде бы и хотят досуга, но отдыхать не любят", - отметил Митани.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210829/vladivostok-1747732258.html

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в мире, турция, россия