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Русские впечатлили турок
Турецкого журналиста восхитили русские - РИА Новости, 06.11.2021
Русские впечатлили турок
Русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями. Такое мнение в статье для турецкого издания Medya Günlüğü выразил журналист Самих Гювен. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:16
2021-11-06T02:16
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями. Такое мнение в статье для турецкого издания Medya Günlüğü выразил журналист Самих Гювен.Русские, отметил Гювен, не любят преувеличивать себя и тех, кто делает это. Русские честны, они хотят, чтобы дружба развивалась со временем, на основе доверия. Поначалу холодное и сдержанное поведение может измениться после того, как вас узнают и начнут вам доверять, отмечает автор публикации.Отдельно Гювен отметил, как милы русские дети – "славные светловолосые малыши". Они не избалованы и необычайно спокойны, редко встретишь плачущего ребенка. Такая ситуация, уверен журналист, связана с генетическими особенностями, а также стилем воспитания и образования.Ранее проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине. В частности, он обратил внимание на тот факт, что немало россиян не любят водку или вообще не употребляют алкоголь. Помимо прочего, в России вдвое меньше праздничных дней, нежели в Японии."Среди русских много прилежных работников, которые вроде бы и хотят досуга, но отдыхать не любят", - отметил Митани.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, турция, россия
02:16 06.11.2021
 
Турецкого журналиста восхитили русские

Турецкий журналист Гювен восхитился качествами русских

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссия
Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями. Такое мнение в статье для турецкого издания Medya Günlüğü выразил журналист Самих Гювен.
"Защищать и развивать страну, имеющие огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом. Все это должно быть нелегко. Следовательно, это общество (русские – Прим. ред.) заслуживает уважения", - пишет журналист.
Русские, отметил Гювен, не любят преувеличивать себя и тех, кто делает это. Русские честны, они хотят, чтобы дружба развивалась со временем, на основе доверия. Поначалу холодное и сдержанное поведение может измениться после того, как вас узнают и начнут вам доверять, отмечает автор публикации.
Отдельно Гювен отметил, как милы русские дети – "славные светловолосые малыши". Они не избалованы и необычайно спокойны, редко встретишь плачущего ребенка. Такая ситуация, уверен журналист, связана с генетическими особенностями, а также стилем воспитания и образования.
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"Среди русских много прилежных работников, которые вроде бы и хотят досуга, но отдыхать не любят", - отметил Митани.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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