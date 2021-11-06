https://ria.ru/20211106/vizit-1757850185.html

CNN назвал цель визита директора ЦРУ Бернса в Москву

CNN назвал цель визита директора ЦРУ Бернса в Москву - РИА Новости, 06.11.2021

CNN назвал цель визита директора ЦРУ Бернса в Москву

Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву с целью "предупредить" Кремль о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения России, сообщает... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T06:59

2021-11-06T06:59

2021-11-06T06:59

в мире

украина

центральное разведывательное управление (цру)

уильям бернс

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву с целью "предупредить" Кремль о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.После визита в российскую столицу, как утверждает CNN, Бернс связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, дабы "умерить напряженность" между Москвой и Киевом.В Киев также отправился высокопоставленный чиновник Госдепартамента, чтобы поддержать усилия главы ЦРУ. При этом советник Зеленского заявил CNN, что напряженность между Москвой и Киевом якобы возросла на фоне энергетического кризиса на Украине.Визит БернсаВизит Бернса в Россию, который ранее не анонсировался, состоялся 2-3 ноября. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с Бернсом."Наращивание мощи"Американское издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки "наращивания мощи" России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies. Сосредоточение наземных войск зафиксировали вблизи российского города Ельня, располагающегося в Смоленской области, которая на самом деле граничит не с Украиной, а с Белоруссией.Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию из-за сообщений о "необычной активности" Москвы.Пресс-служба Министерства обороны Украины, в свою очередь, сообщила, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий.В Кремле публикацию Politico назвали некачественным вбросом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Российско-украинские отношенияОтношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "агрессором".Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211106/korabli-1757846574.html

https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html

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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс, россия