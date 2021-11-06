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Пострадавший от нападения в Новых Ватутинках пытался скрыться в алкомаркете
Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве - РИА Новости, 06.11.2021
Пострадавший от нападения в Новых Ватутинках пытался скрыться в алкомаркете
"Известия" опубликовали видео, снятое камерами наблюдения в одном из магазинов Новой Москвы, куда во время инцидента с уроженцами стран Закавказья забежал... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:35
2021-11-06T22:30
происшествия
александр бастрыкин
закавказье
россия
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, снятое камерами наблюдения в одном из магазинов Новой Москвы, куда во время инцидента с уроженцами стран Закавказья забежал пострадавший мужчина.Судя по кадрам, активно жестикулируя, он пытался объяснить детали произошедшего посетителям и работникам торговой сети. Других участников конфликта на записи не видно.Накануне в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.Зачинщиков конфликта задержали: ими оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения. Все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое потом получили гражданство России.Следствие предъявит им обвинения по третьей части статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" второй части статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. В суд направят ходатайства об аресте.Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.
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происшествия, александр бастрыкин, закавказье, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
16:35 06.11.2021 (обновлено: 22:30 06.11.2021)
 
Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве

"Известия" показали новое видео с мужчиной, пострадавшим во время конфликта в Новой Москве

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, снятое камерами наблюдения в одном из магазинов Новой Москвы, куда во время инцидента с уроженцами стран Закавказья забежал пострадавший мужчина.
Судя по кадрам, активно жестикулируя, он пытался объяснить детали произошедшего посетителям и работникам торговой сети. Других участников конфликта на записи не видно.
Накануне в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.
Зачинщиков конфликта задержали: ими оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения. Все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое потом получили гражданство России.
Следствие предъявит им обвинения по третьей части статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" второй части статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. В суд направят ходатайства об аресте.
Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 14:21
В МВД рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинЗакавказьеРоссияНападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
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