https://ria.ru/20211106/vetnam-1757881374.html
Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена
Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена - РИА Новости, 06.11.2021
Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена
Первая во Вьетнаме линия метро начала работать в субботу в столице страны городе Ханой спустя 10 лет после начала строительства, сообщает издание VnExpress. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:48
2021-11-06T15:48
2021-11-06T16:04
в мире
ханой
вьетнам
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первая во Вьетнаме линия метро начала работать в субботу в столице страны городе Ханой спустя 10 лет после начала строительства, сообщает издание VnExpress.Поезда метро ходят по возвышающейся над землей эстакаде протяженностью 13 километров. Поездка с остановками на 12 станциях занимает 23 минуты. Первые 15 дней проезд будет бесплатным.Планируется построить еще девять линий. Ожидается, что метро поможет уменьшить пробки на дорогах столицы.
https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756369042.html
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в мире, ханой, вьетнам
15:48 06.11.2021 (обновлено: 16:04 06.11.2021)
Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена
Во Вьетнаме через десять лет после начала строительства открылась первая линия метро