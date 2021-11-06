https://ria.ru/20211106/vetnam-1757881374.html

Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена

Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена - РИА Новости, 06.11.2021

Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена

Первая во Вьетнаме линия метро начала работать в субботу в столице страны городе Ханой спустя 10 лет после начала строительства, сообщает издание VnExpress. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T15:48

2021-11-06T15:48

2021-11-06T16:04

в мире

ханой

вьетнам

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первая во Вьетнаме линия метро начала работать в субботу в столице страны городе Ханой спустя 10 лет после начала строительства, сообщает издание VnExpress.Поезда метро ходят по возвышающейся над землей эстакаде протяженностью 13 километров. Поездка с остановками на 12 станциях занимает 23 минуты. Первые 15 дней проезд будет бесплатным.Планируется построить еще девять линий. Ожидается, что метро поможет уменьшить пробки на дорогах столицы.

https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756369042.html

ханой

вьетнам

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в мире, ханой, вьетнам