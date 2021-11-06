https://ria.ru/20211106/ukraina-1757885060.html
Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов
Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов - РИА Новости, 06.11.2021
Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива снял ролик в День освобождения Киева от нацистов, на котором он... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:46
2021-11-06T16:46
2021-11-06T16:46
в мире
киев
ссср
степан бандера
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илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива снял ролик в День освобождения Киева от нацистов, на котором он расстреливает портреты представителей украинских националистов, среди которых и портрет Степана Бандеры."Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – за жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – заявил Кива.В том же ролике депутат возложил цветы к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину.
https://ria.ru/20211102/kiva-1757459128.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, ссср, степан бандера, верховная рада украины, патриот, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов
Депутат Илья Кива снял ролик, на котором он расстрелял портреты украинских националистов