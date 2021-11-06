https://ria.ru/20211106/ukraina-1757885060.html

Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов

Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов - РИА Новости, 06.11.2021

Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива снял ролик в День освобождения Киева от нацистов, на котором он... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T16:46

2021-11-06T16:46

2021-11-06T16:46

в мире

киев

ссср

степан бандера

верховная рада украины

патриот

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591733417_0:172:720:577_1920x0_80_0_0_7b30b3caaae2503c768dd98771d2b84b.jpg

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива снял ролик в День освобождения Киева от нацистов, на котором он расстреливает портреты представителей украинских националистов, среди которых и портрет Степана Бандеры."Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – за жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – заявил Кива.В том же ролике депутат возложил цветы к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину.

https://ria.ru/20211102/kiva-1757459128.html

киев

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, ссср, степан бандера, верховная рада украины, патриот, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь