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Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов
Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов - РИА Новости, 06.11.2021
Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива снял ролик в День освобождения Киева от нацистов, на котором он... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:46
2021-11-06T16:46
в мире
киев
ссср
степан бандера
верховная рада украины
патриот
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива снял ролик в День освобождения Киева от нацистов, на котором он расстреливает портреты представителей украинских националистов, среди которых и портрет Степана Бандеры."Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – за жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – заявил Кива.В том же ролике депутат возложил цветы к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину.
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в мире, киев, ссср, степан бандера, верховная рада украины, патриот, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
16:46 06.11.2021
 
Кива расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов

Депутат Илья Кива снял ролик, на котором он расстрелял портреты украинских националистов

© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : Илья Кива/Facebook
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива снял ролик в День освобождения Киева от нацистов, на котором он расстреливает портреты представителей украинских националистов, среди которых и портрет Степана Бандеры.
"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – за жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – заявил Кива.
В том же ролике депутат возложил цветы к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 21:49
Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина
 
В миреКиевСССРСтепан БандераВерховная Рада УкраиныПатриотИлья КиваОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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