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США обратились к ЕС из-за российских войск у границы с Украиной
США обратились к ЕС из-за российских войск у границы с Украиной - РИА Новости, 07.11.2021
США обратились к ЕС из-за российских войск у границы с Украиной
США обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств ЕС из-за якобы наращивания сил РФ возле украинской границы, а также поделились данными о... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-06T14:04
2021-11-07T01:17
в мире
сша
франция
джо байден
ангела меркель
министерство обороны украины
нато
мид германии
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. США обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств ЕС из-за якобы наращивания сил РФ возле украинской границы, а также поделились данными о передвижении войск, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.По ее информации, в конце этой недели США обратились в Европейскую службу внешних связей, а также министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. "Причина - концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", - пишет издание.Посольство США в Берлине отказалось комментировать содержание дипломатических контактов, однако его представить заявил, что "непоколебимая поддержка США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии" не должна вызывать сомнений, говорится в сообщении.Данный шаг США последовал на фоне "крайне агрессивной риторики" российских властей, сообщили изданию дипломатические источники. Утверждается, что США поделились сведениями о передвижении войск. Газета пишет, что этому предшествовала беседа президента США Джо Байдена с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель на полях саммита "Группы двадцати" в Риме, в ходе которой президент призвал Меркель "увеличить давление на Россию в связи с газопроводом "Северный поток 2". Подробности этого разговора не приводятся.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Ведомство предположило, что "обнародованные в СМИ и сети интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211103/voyska-1757572901.html
https://ria.ru/20211103/agressiya-1757579732.html
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в мире, сша, франция, джо байден, ангела меркель, министерство обороны украины, нато, мид германии, северный поток — 2, алексей данилов, россия
14:04 06.11.2021 (обновлено: 01:17 07.11.2021)
 
США обратились к ЕС из-за российских войск у границы с Украиной

Süddeutsche Zeitung: США обратились к ЕС из-за армии России у границы с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. США обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств ЕС из-за якобы наращивания сил РФ возле украинской границы, а также поделились данными о передвижении войск, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.
По ее информации, в конце этой недели США обратились в Европейскую службу внешних связей, а также министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. "Причина - концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", - пишет издание.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 15:54
Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками
Посольство США в Берлине отказалось комментировать содержание дипломатических контактов, однако его представить заявил, что "непоколебимая поддержка США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии" не должна вызывать сомнений, говорится в сообщении.
Данный шаг США последовал на фоне "крайне агрессивной риторики" российских властей, сообщили изданию дипломатические источники. Утверждается, что США поделились сведениями о передвижении войск. Газета пишет, что этому предшествовала беседа президента США Джо Байдена с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель на полях саммита "Группы двадцати" в Риме, в ходе которой президент призвал Меркель "увеличить давление на Россию в связи с газопроводом "Северный поток 2". Подробности этого разговора не приводятся.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".
Председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:15
В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины
Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.
Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Ведомство предположило, что "обнародованные в СМИ и сети интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 12:39
В Кремле ответили Минобороны Украины на слова о присутствии войск у границы
 
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