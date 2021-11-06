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Россиянину грозит заключение за снятый со здания в Виннице флаг
Россиянину грозит заключение за снятый со здания в Виннице флаг - РИА Новости, 06.11.2021
Россиянину грозит заключение за снятый со здания в Виннице флаг
Мужчина, имеющий гражданство РФ, в состоянии алкогольного опьянения снял флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра в Виннице, полиция возбудила... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:53
2021-11-06T13:53
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, имеющий гражданство РФ, в состоянии алкогольного опьянения снял флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра в Виннице, полиция возбудила дело по статье хулиганство, теперь ему грозит до 6 месяцев лишения свободы, сообщается на сайте Нацполиции Украины в регионе."Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения", - сообщается на сайте.Предварительно установлено, что утром, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он залез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда бежал от охранников. Мужчина дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым."По этому факту следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В рамках расследования устанавливаются все происшествия. Такое правонарушение карается штрафом… или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", - отметили в полиции.
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756658063.html
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в мире, винница, винницкая область, россия
13:53 06.11.2021
 
Россиянину грозит заключение за снятый со здания в Виннице флаг

Россиянину грозит до полугода тюрьмы за снятый со здания в Виннице флаг Украины

© Flickr / Alexander MelnikНациональный флаг на здании города Винница, Украина
Национальный флаг на здании города Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Flickr / Alexander Melnik
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, имеющий гражданство РФ, в состоянии алкогольного опьянения снял флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра в Виннице, полиция возбудила дело по статье хулиганство, теперь ему грозит до 6 месяцев лишения свободы, сообщается на сайте Нацполиции Украины в регионе.
"Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения", - сообщается на сайте.
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Предварительно установлено, что утром, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он залез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда бежал от охранников. Мужчина дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.
"По этому факту следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В рамках расследования устанавливаются все происшествия. Такое правонарушение карается штрафом… или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", - отметили в полиции.
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