https://ria.ru/20211106/ukraina-1757874436.html

Россиянину грозит заключение за снятый со здания в Виннице флаг

Россиянину грозит заключение за снятый со здания в Виннице флаг - РИА Новости, 06.11.2021

Россиянину грозит заключение за снятый со здания в Виннице флаг

Мужчина, имеющий гражданство РФ, в состоянии алкогольного опьянения снял флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра в Виннице, полиция возбудила... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:53

2021-11-06T13:53

2021-11-06T13:53

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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, имеющий гражданство РФ, в состоянии алкогольного опьянения снял флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра в Виннице, полиция возбудила дело по статье хулиганство, теперь ему грозит до 6 месяцев лишения свободы, сообщается на сайте Нацполиции Украины в регионе."Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения", - сообщается на сайте.Предварительно установлено, что утром, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он залез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда бежал от охранников. Мужчина дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым."По этому факту следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В рамках расследования устанавливаются все происшествия. Такое правонарушение карается штрафом… или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", - отметили в полиции.

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756658063.html

https://ria.ru/20210917/luna-1750621463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, винница, винницкая область, россия