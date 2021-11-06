https://ria.ru/20211106/ukraina-1757872108.html
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили - РИА Новости, 06.11.2021
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:14
2021-11-06T13:14
2021-11-06T13:14
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
министерство юстиции украины
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, ведь относительно него в стране нет уголовного дела или приговора суда, сообщили в минюсте Украины."Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили", - цитирует агентство УНН ответ министерства.В минюсте пояснили, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины выдача лица (экстрадиция) - это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.В соответствии с УПК Украины ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, или суд, который рассматривает дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211106/saakashvili-1757865772.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции украины, задержание саакашвили в грузии
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
В Минюсте Украины объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Украины
не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии
и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили
, ведь относительно него в стране нет уголовного дела или приговора суда, сообщили в минюсте Украины
.
"Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили", - цитирует агентство УНН
ответ министерства.
В минюсте пояснили, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины выдача лица (экстрадиция) - это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.
В соответствии с УПК Украины ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, или суд, который рассматривает дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.
"Таким образом, процедура экстрадиции лица в Украину может быть инициирована компетентным органом Украины только в случае наличия уголовного производства на территории Украины в отношении лица или приговора суда", - объяснили в минюсте.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.