https://ria.ru/20211106/ukraina-1757872108.html

В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили

В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили - РИА Новости, 06.11.2021

В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили

Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:14

2021-11-06T13:14

2021-11-06T13:14

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

министерство юстиции украины

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, ведь относительно него в стране нет уголовного дела или приговора суда, сообщили в минюсте Украины."Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили", - цитирует агентство УНН ответ министерства.В минюсте пояснили, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины выдача лица (экстрадиция) - это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.В соответствии с УПК Украины ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, или суд, который рассматривает дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211106/saakashvili-1757865772.html

https://ria.ru/20211105/sud-1757836602.html

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