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СМИ: в Пентагоне не одобрили отказ от принципа упреждающего ядерного удара
СМИ: в Пентагоне не одобрили отказ от принципа упреждающего ядерного удара - РИА Новости, 06.11.2021
СМИ: в Пентагоне не одобрили отказ от принципа упреждающего ядерного удара
Пентагон не хочет отказываться от концепции превентивного ядерного удара, на которой настаивает президент США Джо Байден, пишет Politico со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:26
2021-11-06T01:50
в мире
сша
китай
джо байден
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пентагон не хочет отказываться от концепции превентивного ядерного удара, на которой настаивает президент США Джо Байден, пишет Politico со ссылкой на источники.Politico признает, что концепция отказа от использования ядерного оружием первыми обсуждается, как и возможное заявление о том, что единственной целью ядерного арсенала США будет сдерживание ядерной войны. И то и другое означало бы важный отход от нынешней концепции Вашингтона.Ожидается, что совещание в Белом доме на высоком уровне по этому вопросу состоится в ноябре."Но некоторые в Пентагоне видят мир не так, как президент, особенно из-за роста ядерных сил Китая и модернизации российского оружия. Так что, несмотря на то, что именно Байден примет окончательное решение по ядерному позиционированию сил США, министерство обороны уже ищет пути, как повлиять на президента, не дав ему особого выбора", - говорится в статье.Источник в Пентагоне заявил изданию, что отказ от превентивного ядерного удара вряд ли будет предложен Байдену в качестве одного из вариантов развития ядерных сил. Однако представитель ведомства Джон Кирби назвал эти слова "неточными" и сообщил о том, что идет "подробный процесс" обсуждений.Ранее британская газета Financial Times сообщала, что союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми. К противникам пересмотра такой политики, по данным издания, относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах.Представители НАТО не раз бездоказательно обвиняли Россию в разработке планов применения ядерного оружия. При этом входящие в состав альянса США не отказались от концепции упреждающего удара.Москва неоднократно подчеркивала, что рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты. Кроме того, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесение превентивного удара.
https://ria.ru/20211104/udary-1757718230.html
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сша
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в мире, сша, китай, джо байден, министерство обороны сша, россия
00:26 06.11.2021 (обновлено: 01:50 06.11.2021)
 
СМИ: в Пентагоне не одобрили отказ от принципа упреждающего ядерного удара

Politico: в Пентагоне не одобрили отказ Байдена от принципа упреждающего ядерного удара

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пентагон не хочет отказываться от концепции превентивного ядерного удара, на которой настаивает президент США Джо Байден, пишет Politico со ссылкой на источники.
"Многодесятилетние амбиции Байдена сократить роль ядерного оружия в военном потенциале США сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Пентагона, особенно по мере того, как на свет появляется информация о растущих арсеналах Китая и России", - пишет издание.
Politico признает, что концепция отказа от использования ядерного оружием первыми обсуждается, как и возможное заявление о том, что единственной целью ядерного арсенала США будет сдерживание ядерной войны. И то и другое означало бы важный отход от нынешней концепции Вашингтона.
Ожидается, что совещание в Белом доме на высоком уровне по этому вопросу состоится в ноябре.
"Но некоторые в Пентагоне видят мир не так, как президент, особенно из-за роста ядерных сил Китая и модернизации российского оружия. Так что, несмотря на то, что именно Байден примет окончательное решение по ядерному позиционированию сил США, министерство обороны уже ищет пути, как повлиять на президента, не дав ему особого выбора", - говорится в статье.
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Источник в Пентагоне заявил изданию, что отказ от превентивного ядерного удара вряд ли будет предложен Байдену в качестве одного из вариантов развития ядерных сил. Однако представитель ведомства Джон Кирби назвал эти слова "неточными" и сообщил о том, что идет "подробный процесс" обсуждений.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми. К противникам пересмотра такой политики, по данным издания, относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах.
Представители НАТО не раз бездоказательно обвиняли Россию в разработке планов применения ядерного оружия. При этом входящие в состав альянса США не отказались от концепции упреждающего удара.
Москва неоднократно подчеркивала, что рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты. Кроме того, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесение превентивного удара.
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В миреСШАКитайДжо БайденМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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