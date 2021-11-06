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В Ростове возбудили дело из-за связанных в тюремной больнице заключенных

В Ростове возбудили дело из-за связанных в тюремной больнице заключенных - РИА Новости, 06.11.2021

В Ростове возбудили дело из-за связанных в тюремной больнице заключенных

Следователи возбудили уголовное дело по информации о том, что заключенных надолго связывали в тюремной больнице в Ростове-на-Дону, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T19:50

2021-11-06T19:50

2021-11-06T19:50

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ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по информации о том, что заключенных надолго связывали в тюремной больнице в Ростове-на-Дону, сообщила РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Наталья Меркулова.По ее словам, заключенные, которых посещала ОНК, пожаловались на то, что в психиатрическом отделении областной тюремной больницы их привязывали к кроватям. По закону, это возможно, но только на время введения препарата пациенту, уточнила она."Следователи возбудили по данному факту уголовное дело... Вчера, когда председатель областного ОНК давал показания, мы узнали, что уже 61 человек проходит потерпевшим", - отметила Меркулова.СУСК России по Ростовской области пока данную информацию не комментирует."Осужденные говорили нам, что они находились на вязках (привязанными лентами к кровати) от трех дней и до 72 дней максимально. Такие дал показания человек", - сказала собеседница агентства, добавив, что они собрали материалы о 23 таких случаях, когда сроки привязывания заключенных превышали законные.

https://ria.ru/20211106/politsiya-1757886409.html

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ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, общественная наблюдательная комиссия, онк, россия