https://ria.ru/20211106/tyurma-1757876257.html

В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни

В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни - РИА Новости, 06.11.2021

В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни

Заключенных в тюрьме в американском штате Оклахома в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула") в неудобных... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:20

2021-11-06T14:20

2021-11-06T14:20

в мире

оклахома

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Заключенных в тюрьме в американском штате Оклахома в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула") в неудобных позах, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на иск."Согласно иску, поданному на этой неделе, заключенные в тюрьме в Оклахоме подвергались жестокому и бесчеловечному наказанию, их заставляли находиться в неудобных позах во время прослушивания Baby Shark в течение нескольких часов", - сообщает телеканал.Иск подали четверо мужчин, которые находились в предварительном заключении в тюрьме округа Оклахома в конце 2019 года.Согласно иску, сотрудники тюрьмы не были обучены и контролируемы должным образом, руководству было известно о том, что применявшие данное наказание сотрудники в прошлом были уличены в жестоком обращении, однако никаких мер принято не было.

https://ria.ru/20201102/prosmotry-1582649661.html

https://ria.ru/20210407/guantanamo-1727053445.html

оклахома

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в мире, оклахома