Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/tyurma-1757876257.html
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни - РИА Новости, 06.11.2021
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни
Заключенных в тюрьме в американском штате Оклахома в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула") в неудобных... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T14:20
2021-11-06T14:20
в мире
оклахома
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/98/1558889860_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_3dc3ae51baca4a6b21f83f3aaf030d30.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Заключенных в тюрьме в американском штате Оклахома в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула") в неудобных позах, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на иск."Согласно иску, поданному на этой неделе, заключенные в тюрьме в Оклахоме подвергались жестокому и бесчеловечному наказанию, их заставляли находиться в неудобных позах во время прослушивания Baby Shark в течение нескольких часов", - сообщает телеканал.Иск подали четверо мужчин, которые находились в предварительном заключении в тюрьме округа Оклахома в конце 2019 года.Согласно иску, сотрудники тюрьмы не были обучены и контролируемы должным образом, руководству было известно о том, что применявшие данное наказание сотрудники в прошлом были уличены в жестоком обращении, однако никаких мер принято не было.
https://ria.ru/20201102/prosmotry-1582649661.html
https://ria.ru/20210407/guantanamo-1727053445.html
оклахома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/98/1558889860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2824e479b65714a65f99111ee665ef36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оклахома
14:20 06.11.2021
 
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни

В США заключенных в тюрьме в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню

© РИА Новости / Михаил ТургиевВъезд на территорию тюрьмы "Марион"
Въезд на территорию тюрьмы Марион - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Заключенных в тюрьме в американском штате Оклахома в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула") в неудобных позах, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на иск.
"Согласно иску, поданному на этой неделе, заключенные в тюрьме в Оклахоме подвергались жестокому и бесчеловечному наказанию, их заставляли находиться в неудобных позах во время прослушивания Baby Shark в течение нескольких часов", - сообщает телеканал.
Baby Shark Dance | Sing and Dance! Стоп-кадр видео
2 ноября 2020, 14:10Культура
Детская песня "Baby Shark" обогнала "Despacito" по просмотрам на YouTube
Иск подали четверо мужчин, которые находились в предварительном заключении в тюрьме округа Оклахома в конце 2019 года.
Согласно иску, сотрудники тюрьмы не были обучены и контролируемы должным образом, руководству было известно о том, что применявшие данное наказание сотрудники в прошлом были уличены в жестоком обращении, однако никаких мер принято не было.
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 08:00
Секретный объект для пыток. Закроют ли самую страшную тюрьму в США
 
В миреОклахома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьника
03:45Россиянам посоветовали идеальный продукт при гастрите
03:30В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
03:22На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
03:20На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
03:18Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений
02:54СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
02:26Японцев восхитила российская "Нива"
02:17Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы
02:08Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет
01:54СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа
01:30Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram
01:26СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
01:16Специалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователя
00:58Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине
00:54На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"
00:45В Глазго задержали более 20 экоактивистов
00:41Прокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом доме
00:29В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
00:14ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьникаРоссиянам посоветовали идеальный продукт при гастритеВ Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тестНа Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергииНа премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотникаАналитик назвал идеальные валюты для хранения сбереженийСМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в МексикеЯпонцев восхитила российская "Нива"Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмыРоссиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитетСМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на ТрампаСудебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с TelegramСМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчинуСпециалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователяРедкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"В Глазго задержали более 20 экоактивистовПрокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом домеВ США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 летВМС США назвали корабль в честь борца за права геев