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В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни - РИА Новости, 06.11.2021
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни
Заключенных в тюрьме в американском штате Оклахома в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула") в неудобных... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T14:20
2021-11-06T14:20
2021-11-06T14:20
в мире
оклахома
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Заключенных в тюрьме в американском штате Оклахома в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула") в неудобных позах, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на иск."Согласно иску, поданному на этой неделе, заключенные в тюрьме в Оклахоме подвергались жестокому и бесчеловечному наказанию, их заставляли находиться в неудобных позах во время прослушивания Baby Shark в течение нескольких часов", - сообщает телеканал.Иск подали четверо мужчин, которые находились в предварительном заключении в тюрьме округа Оклахома в конце 2019 года.Согласно иску, сотрудники тюрьмы не были обучены и контролируемы должным образом, руководству было известно о том, что применявшие данное наказание сотрудники в прошлом были уличены в жестоком обращении, однако никаких мер принято не было.
https://ria.ru/20201102/prosmotry-1582649661.html
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в мире, оклахома
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни
В США заключенных в тюрьме в качестве наказания заставляли часами слушать детскую песню