07:05 06.11.2021 (обновлено: 09:08 06.11.2021)
"Оператор ГТС Украины" заявил о снижении транзита газа в Евросоюз
"Оператор ГТС Украины" заявил, что транзит российского газа в ЕС в октябре снизился на 19%
КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, что по сравнению с показателями сентября меньше на 623 миллиона кубометров, сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".
"В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на шесть процентов — до 2,1 миллиарда кубометров", — говорится в заявлении.
Поставки газа в Словакию составили 80% от общего объема транзита.
В компании добавили, что несмотря на рост поставок топлива в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижаться, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней.
"В среднем, на начало ноября, (прокачивается) 60 миллионов кубометров в сутки", — привели в пресс-службе слова главы компании Сергея Макогона.
Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024. При этом действует правило "Качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.
В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
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