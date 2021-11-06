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"Оператор ГТС Украины" заявил о снижении транзита газа в Евросоюз
"Оператор ГТС Украины" заявил о снижении транзита газа в Евросоюз - РИА Новости, 06.11.2021
"Оператор ГТС Украины" заявил о снижении транзита газа в Евросоюз
Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, что по сравнению с показателями сентября меньше на 623... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T07:05
2021-11-06T09:08
экономика
в мире
украина
словакия
молдавия
оператор гтс украины
россия
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, что по сравнению с показателями сентября меньше на 623 миллиона кубометров, сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".Поставки газа в Словакию составили 80% от общего объема транзита.В компании добавили, что несмотря на рост поставок топлива в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижаться, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней. "В среднем, на начало ноября, (прокачивается) 60 миллионов кубометров в сутки", — привели в пресс-службе слова главы компании Сергея Макогона.Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024. При этом действует правило "Качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
https://ria.ru/20211101/ukraina-1757265852.html
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экономика, в мире, украина, словакия, молдавия, оператор гтс украины, россия
07:05 06.11.2021 (обновлено: 09:08 06.11.2021)
 
"Оператор ГТС Украины" заявил о снижении транзита газа в Евросоюз

"Оператор ГТС Украины" заявил, что транзит российского газа в ЕС в октябре снизился на 19%

© REUTERS / Gleb GaranichСотрудник на газовой станции, Украина
Сотрудник на газовой станции, Украина - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, что по сравнению с показателями сентября меньше на 623 миллиона кубометров, сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

"В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на шесть процентов — до 2,1 миллиарда кубометров", — говорится в заявлении.

Поставки газа в Словакию составили 80% от общего объема транзита.
В компании добавили, что несмотря на рост поставок топлива в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижаться, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней.
"В среднем, на начало ноября, (прокачивается) 60 миллионов кубометров в сутки", — привели в пресс-службе слова главы компании Сергея Макогона.
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Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.
В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
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