Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/tatarstan-1757863037.html
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 06.11.2021
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:27
2021-11-06T11:48
распространение коронавируса
республика татарстан (татарстан)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg
КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода, общественным транспортом смогут пользоваться только люди с QR-кодом, сообщает пресс-служба президента республики."В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе", - говорится в сообщении.Также, по информации пресс-службы, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.Президент республики напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Он также отметил, что к нему обращается огромное количество людей с жалобами на нарушение масочного режима в общественном транспорте, что представляет угрозу для других людей.С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%. "Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", - сказал Минниханов на совещании в правительстве.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также введена обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.Данные ограничения действуют в республике не только до окончания нерабочих дней, а до улучшения эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html
https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_637:508:2689:2047_1920x0_80_0_0_8d5e991de2f65f7a559dc7489d286464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:27 06.11.2021 (обновлено: 11:48 06.11.2021)
 
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте

В Татарстане вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте для жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода, общественным транспортом смогут пользоваться только люди с QR-кодом, сообщает пресс-служба президента республики.
"В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе", - говорится в сообщении.
Также, по информации пресс-службы, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.
Президент республики напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Он также отметил, что к нему обращается огромное количество людей с жалобами на нарушение масочного режима в общественном транспорте, что представляет угрозу для других людей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 13:02Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%. "Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", - сказал Минниханов на совещании в правительстве.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.
Девушка с медицинской маской в руке - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
08:00Наука
Удар по коронавирусу. Названо средство, которое остановит пандемию COVID-19
Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также введена обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.
Данные ограничения действуют в республике не только до окончания нерабочих дней, а до улучшения эпидемиологической ситуации.
 
Распространение коронавирусаРеспублика Татарстан (Татарстан)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
Лента новостейМолния
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человекаПассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств