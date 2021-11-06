https://ria.ru/20211106/tatarstan-1757863037.html

Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте

Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 06.11.2021

Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте

Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:27

2021-11-06T11:27

2021-11-06T11:48

распространение коронавируса

республика татарстан (татарстан)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода, общественным транспортом смогут пользоваться только люди с QR-кодом, сообщает пресс-служба президента республики."В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе", - говорится в сообщении.Также, по информации пресс-службы, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.Президент республики напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Он также отметил, что к нему обращается огромное количество людей с жалобами на нарушение масочного режима в общественном транспорте, что представляет угрозу для других людей.С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%. "Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", - сказал Минниханов на совещании в правительстве.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также введена обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.Данные ограничения действуют в республике не только до окончания нерабочих дней, а до улучшения эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии