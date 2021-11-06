https://ria.ru/20211106/talib-1757870188.html

Источник сообщил об изгнании около 200 человек из рядов талибов

Источник сообщил об изгнании около 200 человек из рядов талибов - РИА Новости, 06.11.2021

Источник сообщил об изгнании около 200 человек из рядов талибов

Боевики движения "Талибан"* изгнали из своих рядов около 200 человек, которые злоупотребляли своими должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:42

2021-11-06T12:42

2021-11-06T12:42

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кабул (город)

оон

талибан

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мвд афганистана

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* изгнали из своих рядов около 200 человек, которые злоупотребляли своими должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в созданной талибами спецкомиссии.В октябре представитель МВД Афганистана Кари Саид Хости заявил, что временное правительство Афганистана, назначенное "Талибаном"*, создало комиссию для чистки своих рядов от коррумпированных, а также недостойных лиц. Новый орган был создан из сотрудников трех силовых ведомств – минобороны, МВД и национального директората безопасности. Сотрудники комиссии могут в ряде случаев использовать силовые методы для изгнания обнаруженных ими коррумпированных лиц из госструктур."Около 200 человек были исключены из их (талибов – ред.) рядов, и этот процесс продолжается", - сказал РИА Новости член комиссии.Как отмечалось в заявлении Хости, речь может идти о людях, получивших должности с помощью родственников, преступниках, людях с сомнительным прошлым или чиновниках, вызывающих ненависть местного населения. Источник в комиссии сообщил, что изгнанные 200 человек – это люди, которые злоупотребляли своими должностями в Афганистане и пользовались именем "Талибана"* в своих целях. Талибы на данный момент расследуют дела подозреваемых.Источник добавил, что с момента создания комиссии порядок и дисциплина в городах улучшились.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/taliban-1757097599.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мвд афганистана, мохаммад хасан ахунд