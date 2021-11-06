Источник сообщил об изгнании около 200 человек из рядов талибов
Источник: талибы изгнали из своих рядов около 200 человек за злоупотребление полномочиями
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТретье заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* изгнали из своих рядов около 200 человек, которые злоупотребляли своими должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в созданной талибами спецкомиссии.
В октябре представитель МВД Афганистана Кари Саид Хости заявил, что временное правительство Афганистана, назначенное "Талибаном"*, создало комиссию для чистки своих рядов от коррумпированных, а также недостойных лиц. Новый орган был создан из сотрудников трех силовых ведомств – минобороны, МВД и национального директората безопасности. Сотрудники комиссии могут в ряде случаев использовать силовые методы для изгнания обнаруженных ими коррумпированных лиц из госструктур.
"Около 200 человек были исключены из их (талибов – ред.) рядов, и этот процесс продолжается", - сказал РИА Новости член комиссии.
Как отмечалось в заявлении Хости, речь может идти о людях, получивших должности с помощью родственников, преступниках, людях с сомнительным прошлым или чиновниках, вызывающих ненависть местного населения. Источник в комиссии сообщил, что изгнанные 200 человек – это люди, которые злоупотребляли своими должностями в Афганистане и пользовались именем "Талибана"* в своих целях. Талибы на данный момент расследуют дела подозреваемых.
Источник добавил, что с момента создания комиссии порядок и дисциплина в городах улучшились.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
31 октября, 16:09В миреЛидер "Талибана"* впервые за пять лет появился на публике