Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/svpd-1757890933.html
Байден отказался комментировать возобновление СВПД
Байден отказался комментировать возобновление СВПД - РИА Новости, 06.11.2021
Байден отказался комментировать возобновление СВПД
Президент США Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T18:24
2021-11-06T18:25
в мире
тегеран (город)
франция
джо байден
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757148870_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_02f22803973343fcff4afbb00488ae70.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене.По итогам выступления, посвященного утверждению плана инфраструктурного развития США, журналисты спросили у Байдена, что он думает о возобновлении непрямых венских переговоров и есть ли у президента "план B" на случай, если дипломатия применительно к Ирану не сработает."Я не стану сейчас комментировать Иран", - ответил глава государства. Аналогичным образом Байден ответил и на последовавший за этим вопрос про Китай."Всему свое время. Нам сначала нужно разобраться с этим", - добавил президент США, апеллируя к своей масштабной инфраструктурной реформе.Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
https://ria.ru/20211104/svpd-1757751653.html
тегеран (город)
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757148870_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31f074f5a10ff806def33db4eb5593f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, тегеран (город), франция, джо байден, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
18:24 06.11.2021 (обновлено: 18:25 06.11.2021)
 
Байден отказался комментировать возобновление СВПД

Президент США Байден отказался комментировать возобновление переговоров по СВПД в Вене

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене.
По итогам выступления, посвященного утверждению плана инфраструктурного развития США, журналисты спросили у Байдена, что он думает о возобновлении непрямых венских переговоров и есть ли у президента "план B" на случай, если дипломатия применительно к Ирану не сработает.
"Я не стану сейчас комментировать Иран", - ответил глава государства. Аналогичным образом Байден ответил и на последовавший за этим вопрос про Китай.
"Всему свое время. Нам сначала нужно разобраться с этим", - добавил президент США, апеллируя к своей масштабной инфраструктурной реформе.
Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 21:59
Иран никогда не получит ядерное оружие при возврате к СВПД, заявил Госдеп
 
В миреТегеран (город)ФранцияДжо БайденДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьника
03:45Россиянам посоветовали идеальный продукт при гастрите
03:30В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
03:22На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
03:20На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
03:18Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений
02:54СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
02:26Японцев восхитила российская "Нива"
02:17Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы
02:08Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет
01:54СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа
01:30Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram
01:26СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
01:16Специалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователя
00:58Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине
00:54На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"
00:45В Глазго задержали более 20 экоактивистов
00:41Прокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом доме
00:29В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
00:14ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьникаРоссиянам посоветовали идеальный продукт при гастритеВ Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тестНа Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергииНа премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотникаАналитик назвал идеальные валюты для хранения сбереженийСМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в МексикеЯпонцев восхитила российская "Нива"Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмыРоссиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитетСМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на ТрампаСудебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с TelegramСМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчинуСпециалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователяРедкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"В Глазго задержали более 20 экоактивистовПрокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом домеВ США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 летВМС США назвали корабль в честь борца за права геев