https://ria.ru/20211106/svpd-1757890933.html

Байден отказался комментировать возобновление СВПД

Байден отказался комментировать возобновление СВПД - РИА Новости, 06.11.2021

Байден отказался комментировать возобновление СВПД

Президент США Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T18:24

2021-11-06T18:24

2021-11-06T18:25

в мире

тегеран (город)

франция

джо байден

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене.По итогам выступления, посвященного утверждению плана инфраструктурного развития США, журналисты спросили у Байдена, что он думает о возобновлении непрямых венских переговоров и есть ли у президента "план B" на случай, если дипломатия применительно к Ирану не сработает."Я не стану сейчас комментировать Иран", - ответил глава государства. Аналогичным образом Байден ответил и на последовавший за этим вопрос про Китай."Всему свое время. Нам сначала нужно разобраться с этим", - добавил президент США, апеллируя к своей масштабной инфраструктурной реформе.Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

https://ria.ru/20211104/svpd-1757751653.html

тегеран (город)

франция

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в мире, тегеран (город), франция, джо байден, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия