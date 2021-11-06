18:24 06.11.2021 (обновлено: 18:25 06.11.2021)
Байден отказался комментировать возобновление СВПД
Президент США Байден отказался комментировать возобновление переговоров по СВПД в Вене
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене.
По итогам выступления, посвященного утверждению плана инфраструктурного развития США, журналисты спросили у Байдена, что он думает о возобновлении непрямых венских переговоров и есть ли у президента "план B" на случай, если дипломатия применительно к Ирану не сработает.
"Я не стану сейчас комментировать Иран", - ответил глава государства. Аналогичным образом Байден ответил и на последовавший за этим вопрос про Китай.
"Всему свое время. Нам сначала нужно разобраться с этим", - добавил президент США, апеллируя к своей масштабной инфраструктурной реформе.
Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.