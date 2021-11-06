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Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной - РИА Новости, 06.11.2021
Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
Мужчина, открывший стрельбу по зданию больницы в городе Асбест, которая специализируется на больных коронавирусом, и машине врача-реаниматолога, написал явку с... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:55
2021-11-06T11:55
2021-11-06T11:55
происшествия
асбест
урал
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу по зданию больницы в городе Асбест, которая специализируется на больных коронавирусом, и машине врача-реаниматолога, написал явку с повинной, сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Во вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство"."Чтобы установить личность подозреваемого представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12 калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП. Пятого ноября полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие", - сказал Горелых.Как добавили в СУСК, следователями проведен допрос мужчины, после чего его показания были проверены на месте происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения, подчеркнули в следственном комитете.
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происшествия, асбест, урал, коронавирус в россии
Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
Обстрелявший коронавирусную больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости.
Мужчина, открывший стрельбу по зданию больницы в городе Асбест
, которая специализируется на больных коронавирусом, и машине врача-реаниматолога, написал явку с повинной, сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Во вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Чтобы установить личность подозреваемого представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12 калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП. Пятого ноября полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие", - сказал Горелых.
Как добавили в СУСК, следователями проведен допрос мужчины, после чего его показания были проверены на месте происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения, подчеркнули в следственном комитете.